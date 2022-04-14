GCOTI (GCOTI) tokenomics Oppdag viktig innsikt i GCOTI (GCOTI), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

GCOTI (GCOTI) Informasjon COTI is the fastest and lightest confidentiality layer on Ethereum. Powered by the breakthrough cryptographic protocol Garbled Circuits and secured by Ethereum, COTI introduces the most advanced and compliant solution for data protection on the public blockchain. Paving the way for the next wave of Web3 innovation and adoption, COTI unlocks a whole new world of use cases, including confidential transactions, Artificial Intelligence, DeFi, decentralized identification, and more. Offisiell nettside: https://coti.io/ Teknisk dokument: https://coti.io/files/treasury2.0_lp.pdf Blokkutforsker: https://explorer.coti.io/ Kjøp GCOTI nå!

GCOTI (GCOTI) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for GCOTI (GCOTI), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Total forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Sirkulerende forsyning: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 12.13M $ 12.13M $ 12.13M All-time high: $ 0.16251 $ 0.16251 $ 0.16251 All-Time Low: $ 0.005601592708485165 $ 0.005601592708485165 $ 0.005601592708485165 Nåværende pris: $ 0.01213 $ 0.01213 $ 0.01213 Lær mer om GCOTI (GCOTI) pris

GCOTI (GCOTI) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak GCOTI (GCOTI) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet GCOTI tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange GCOTI tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår GCOTIs tokenomics, kan du utforske GCOTI tokenets livepris!

Hvordan kjøpe GCOTI Interessert i å legge til GCOTI (GCOTI) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe GCOTI, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel.

GCOTI (GCOTI) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til GCOTI hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for GCOTI nå!

GCOTI prisforutsigelse Vil du vite hvor GCOTI kan være på vei? Vår GCOTI prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se GCOTI tokenets prisforutsigelse nå!

