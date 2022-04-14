Gamer Arena (GAU) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Gamer Arena (GAU), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Gamer Arena (GAU) Informasjon Gamer Arena is a competitive gaming platform where gamers get rewarded for gaming skills, efforts, and loyalties through the Challenge & Earn model powered by blockchain technology. Offisiell nettside: https://about.gamerarena.com/ Blokkutforsker: https://snowtrace.io/token/0xCa8EBfB8e1460Aaac7c272CB9053B3D42412AAc2 Kjøp GAU nå!

Gamer Arena (GAU) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Gamer Arena (GAU), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Total forsyning: $ 500.00M $ 500.00M $ 500.00M Sirkulerende forsyning: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 350.00K $ 350.00K $ 350.00K All-time high: $ 0.1949 $ 0.1949 $ 0.1949 All-Time Low: $ 0.000696495802761623 $ 0.000696495802761623 $ 0.000696495802761623 Nåværende pris: $ 0.0007 $ 0.0007 $ 0.0007 Lær mer om Gamer Arena (GAU) pris

Gamer Arena (GAU) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Gamer Arena (GAU) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet GAU tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange GAU tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår GAUs tokenomics, kan du utforske GAU tokenets livepris!

