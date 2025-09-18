Dagens Gamer Arena livepris er 0.000766 USD. Spor prisoppdateringer for GAU til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk GAU pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Gamer Arena livepris er 0.000766 USD. Spor prisoppdateringer for GAU til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk GAU pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Gamer Arena Pris(GAU)

Gamer Arena (GAU) Live prisdiagram
Gamer Arena (GAU) Prisinformasjon (USD)

Gamer Arena (GAU) sanntidsprisen er $ 0.000766. I løpet av de siste 24 timene har GAU blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.000766 og et toppnivå på $ 0.000837, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til GAU er $ 1.0002730866188954, mens den rekordlave prisen er $ 0.000805087131600519.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har GAU endret seg med 0.00% i løpet av den siste timen, -7.71% over 24 timer og -14.32% i løpet av de siste 7 dagene.

Gamer Arena (GAU) Markedsinformasjon

Nåværende markedsverdi på Gamer Arena er $ 0.00, med et 24-timers handelsvolum på $ 458.14. Den sirkulerende forsyningen på GAU er 0.00, med en total tilgang på 500000000. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 383.00K.

Gamer Arena (GAU) Prishistorikk USD

Spor prisendringene Gamer Arena for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.00006399-7.71%
30 dager$ -0.000977-56.06%
60 dager$ -0.000851-52.63%
90 dager$ -0.00062-44.74%
Gamer Arena Prisendring i dag

I dag registrerte GAU en endring på $ -0.00006399 (-7.71%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

Gamer Arena 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ -0.000977 (-56.06%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

Gamer Arena 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så GAU en endring på $ -0.000851 (-52.63%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

Gamer Arena 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ -0.00062-44.74% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Hva er Gamer Arena (GAU)

Gamer Arena is a competitive gaming platform where gamers get rewarded for gaming skills, efforts, and loyalties through the Challenge & Earn model powered by blockchain technology.

Gamer Arena er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår.

Gamer Arena Prisforutsigelse (USD)

Gamer Arena (GAU) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Gamer Arena (GAU) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial.

Hvordan kjøpe Gamer Arena (GAU)

Leter du etter hvordan du kjøperGamer Arena? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Gamer Arena på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp.

GAU til lokale valutaer

1 Gamer Arena(GAU) til VND
20.15729
1 Gamer Arena(GAU) til AUD
A$0.00115666
1 Gamer Arena(GAU) til GBP
0.00056684
1 Gamer Arena(GAU) til EUR
0.0006511
1 Gamer Arena(GAU) til USD
$0.000766
1 Gamer Arena(GAU) til MYR
RM0.0032172
1 Gamer Arena(GAU) til TRY
0.03169708
1 Gamer Arena(GAU) til JPY
¥0.112602
1 Gamer Arena(GAU) til ARS
ARS$1.12978872
1 Gamer Arena(GAU) til RUB
0.063961
1 Gamer Arena(GAU) til INR
0.06747694
1 Gamer Arena(GAU) til IDR
Rp12.76666156
1 Gamer Arena(GAU) til KRW
1.06982624
1 Gamer Arena(GAU) til PHP
0.04366966
1 Gamer Arena(GAU) til EGP
￡E.0.03689056
1 Gamer Arena(GAU) til BRL
R$0.00406746
1 Gamer Arena(GAU) til CAD
C$0.00104942
1 Gamer Arena(GAU) til BDT
0.09325284
1 Gamer Arena(GAU) til NGN
1.14498616
1 Gamer Arena(GAU) til COP
$2.9921875
1 Gamer Arena(GAU) til ZAR
R.0.01327478
1 Gamer Arena(GAU) til UAH
0.03165112
1 Gamer Arena(GAU) til TZS
T.Sh.1.89603384
1 Gamer Arena(GAU) til VES
Bs0.124858
1 Gamer Arena(GAU) til CLP
$0.73153
1 Gamer Arena(GAU) til PKR
Rs0.21742144
1 Gamer Arena(GAU) til KZT
0.41472006
1 Gamer Arena(GAU) til THB
฿0.0243588
1 Gamer Arena(GAU) til TWD
NT$0.02314852
1 Gamer Arena(GAU) til AED
د.إ0.00281122
1 Gamer Arena(GAU) til CHF
Fr0.00060514
1 Gamer Arena(GAU) til HKD
HK$0.00595182
1 Gamer Arena(GAU) til AMD
֏0.2931482
1 Gamer Arena(GAU) til MAD
.د.م0.00690932
1 Gamer Arena(GAU) til MXN
$0.01408674
1 Gamer Arena(GAU) til SAR
ريال0.0028725
1 Gamer Arena(GAU) til ETB
Br0.10997462
1 Gamer Arena(GAU) til KES
KSh0.09895188
1 Gamer Arena(GAU) til JOD
د.أ0.000543094
1 Gamer Arena(GAU) til PLN
0.00277292
1 Gamer Arena(GAU) til RON
лв0.00330912
1 Gamer Arena(GAU) til SEK
kr0.00720806
1 Gamer Arena(GAU) til BGN
лв0.00127156
1 Gamer Arena(GAU) til HUF
Ft0.25448052
1 Gamer Arena(GAU) til CZK
0.01584088
1 Gamer Arena(GAU) til KWD
د.ك0.00023363
1 Gamer Arena(GAU) til ILS
0.00255078
1 Gamer Arena(GAU) til BOB
Bs0.00529306
1 Gamer Arena(GAU) til AZN
0.0013022
1 Gamer Arena(GAU) til TJS
SM0.00716976
1 Gamer Arena(GAU) til GEL
0.0020682
1 Gamer Arena(GAU) til AOA
Kz0.69826262
1 Gamer Arena(GAU) til BHD
.د.ب0.000288782
1 Gamer Arena(GAU) til BMD
$0.000766
1 Gamer Arena(GAU) til DKK
kr0.0048641
1 Gamer Arena(GAU) til HNL
L0.02007686
1 Gamer Arena(GAU) til MUR
0.03473044
1 Gamer Arena(GAU) til NAD
$0.0132901
1 Gamer Arena(GAU) til NOK
kr0.00761404
1 Gamer Arena(GAU) til NZD
$0.0013022
1 Gamer Arena(GAU) til PAB
B/.0.000766
1 Gamer Arena(GAU) til PGK
K0.00320188
1 Gamer Arena(GAU) til QAR
ر.ق0.00278058
1 Gamer Arena(GAU) til RSD
дин.0.07639318
1 Gamer Arena(GAU) til UZS
soʻm9.45678322
1 Gamer Arena(GAU) til ALL
L0.06316436
1 Gamer Arena(GAU) til ANG
ƒ0.00137114
1 Gamer Arena(GAU) til AWG
ƒ0.0013788
1 Gamer Arena(GAU) til BBD
$0.001532
1 Gamer Arena(GAU) til BAM
KM0.00127156
1 Gamer Arena(GAU) til BIF
Fr2.28651
1 Gamer Arena(GAU) til BND
$0.00098048
1 Gamer Arena(GAU) til BSD
$0.000766
1 Gamer Arena(GAU) til JMD
$0.12287406
1 Gamer Arena(GAU) til KHR
3.07630196
1 Gamer Arena(GAU) til KMF
Fr0.320188
1 Gamer Arena(GAU) til LAK
16.65217358
1 Gamer Arena(GAU) til LKR
Rs0.23169968
1 Gamer Arena(GAU) til MDL
L0.012639
1 Gamer Arena(GAU) til MGA
Ar3.38937382
1 Gamer Arena(GAU) til MOP
P0.00613566
1 Gamer Arena(GAU) til MVR
0.0117198
1 Gamer Arena(GAU) til MWK
MK1.32986026
1 Gamer Arena(GAU) til MZN
MT0.0489474
1 Gamer Arena(GAU) til NPR
Rs0.10794472
1 Gamer Arena(GAU) til PYG
5.470772
1 Gamer Arena(GAU) til RWF
Fr1.109934
1 Gamer Arena(GAU) til SBD
$0.0062812
1 Gamer Arena(GAU) til SCR
0.01097678
1 Gamer Arena(GAU) til SRD
$0.02917694
1 Gamer Arena(GAU) til SVC
$0.0067025
1 Gamer Arena(GAU) til SZL
L0.0132901
1 Gamer Arena(GAU) til TMT
m0.002681
1 Gamer Arena(GAU) til TND
د.ت0.00222906
1 Gamer Arena(GAU) til TTD
$0.00518582
1 Gamer Arena(GAU) til UGX
Sh2.687128
1 Gamer Arena(GAU) til XAF
Fr0.427428
1 Gamer Arena(GAU) til XCD
$0.0020682
1 Gamer Arena(GAU) til XOF
Fr0.427428
1 Gamer Arena(GAU) til XPF
Fr0.077366
1 Gamer Arena(GAU) til BWP
P0.01020312
1 Gamer Arena(GAU) til BZD
$0.00153966
1 Gamer Arena(GAU) til CVE
$0.07183548
1 Gamer Arena(GAU) til DJF
Fr0.135582
1 Gamer Arena(GAU) til DOP
$0.04750732
1 Gamer Arena(GAU) til DZD
د.ج0.09924296
1 Gamer Arena(GAU) til FJD
$0.0017235
1 Gamer Arena(GAU) til GNF
Fr6.66037
1 Gamer Arena(GAU) til GTQ
Q0.00586756
1 Gamer Arena(GAU) til GYD
$0.16031614
1 Gamer Arena(GAU) til ISK
kr0.092686

For en mer dyptgående forståelse av Gamer Arena, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Offisiell Gamer Arena nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om Gamer Arena

Hvor mye er Gamer Arena (GAU) verdt i dag?
Live GAU prisen i USD er 0.000766 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende GAU-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på GAU til USD er $ 0.000766. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Gamer Arena?
Markedsverdien for GAU er $ 0.00 USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av GAU?
Den sirkulerende forsyningen av GAU er 0.00 USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forGAU ?
GAU oppnådde en ATH-pris på 1.0002730866188954 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på GAU?
GAU så en ATL-pris på 0.000805087131600519 USD.
Hva er handelsvolumet til GAU?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for GAU er $ 458.14 USD.
Vil GAU gå høyere i år?
GAU kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut GAU prisprognosen for en mer grundig analyse.
Gamer Arena (GAU) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Populære nyheter

Bitcoin møtte press etter å ha brutt over $117 000

September 18, 2025

PEPEs gjennombrudd til $0.000011: Kan det tekniske bruddet og fellesskapsfrenetikken holde den bli-rik-rask-historien i live?

September 18, 2025

Aktivitet blant Litecoin-hvaler har økt til det høyeste nivået siden juli

September 17, 2025
