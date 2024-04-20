Gather (GAT) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Gather (GAT), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Gather (GAT) Informasjon Gather implements information and data encryption through the GProto communication protocol, provides distributed long link clusters, and builds a DePIN network through G-BOX hardware equipment to achieve a stable decentralized message exchange network. $GAT is the circulating asset of the Gather platform, used to carry the ecological value of the Gather network, and becomes the anchor asset for the equivalent exchange of computing power contributions in the Gather network in reality. Early users who participate in the infrastructure construction of the Gather network can receive GAT token rewards. Offisiell nettside: https://www.gather.top Teknisk dokument: https://docsend.com/v/59wck/gather_whitepaper Blokkutforsker: https://scan.nachain.org/token/detail?id=16 Kjøp GAT nå!

Gather (GAT) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Gather (GAT), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Total forsyning: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Sirkulerende forsyning: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 62.40M $ 62.40M $ 62.40M All-time high: $ 99 $ 99 $ 99 All-Time Low: $ 0.5029087773066527 $ 0.5029087773066527 $ 0.5029087773066527 Nåværende pris: $ 0.624 $ 0.624 $ 0.624 Lær mer om Gather (GAT) pris

Gather (GAT) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Gather (GAT) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet GAT tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange GAT tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår GATs tokenomics, kan du utforske GAT tokenets livepris!

Gather (GAT) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til GAT hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for GAT nå!

