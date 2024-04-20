Hva er Gather (GAT)

Gather implements information and data encryption through the GProto communication protocol, provides distributed long link clusters, and builds a DePIN network through G-BOX hardware equipment to achieve a stable decentralized message exchange network. $GAT is the circulating asset of the Gather platform, used to carry the ecological value of the Gather network, and becomes the anchor asset for the equivalent exchange of computing power contributions in the Gather network in reality. Early users who participate in the infrastructure construction of the Gather network can receive GAT token rewards.

Gather Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Gather (GAT) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Gather (GAT) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Gather.

Sjekk Gatherprisprognosen nå!

Gather (GAT) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Gather (GAT) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om GAT tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Gather (GAT)

Leter du etter hvordan du kjøperGather? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Gather på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

GAT til lokale valutaer

Prøv konverting

Gather Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Gather, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Folk spør også: Andre spørsmål om Gather Hvor mye er Gather (GAT) verdt i dag? Live GAT prisen i USD er 0.656 USD , oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene. Hva er gjeldende GAT-til-USD-pris? $ 0.656 . Sjekk ut Den nåværende prisen på GAT til USD er. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering. Hva er markedsverdien for Gather? Markedsverdien for GAT er $ 0.00 USD . Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering. Hva er den sirkulerende forsyningen av GAT? Den sirkulerende forsyningen av GAT er 0.00 USD . Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forGAT ? GAT oppnådde en ATH-pris på 46.85788471173177 USD . Hva var den laveste prisen (ATL) på GAT? GAT så en ATL-pris på 0.5029087773066527 USD . Hva er handelsvolumet til GAT? Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for GAT er $ 68.19K USD . Vil GAT gå høyere i år? GAT kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut GAT prisprognosen for en mer grundig analyse.

Gather (GAT) Viktige bransjeoppdateringer

