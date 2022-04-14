Gari Token (GARI) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Gari Token (GARI), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Gari Token (GARI) Informasjon GARI is Empowering Short Video Content Creators With Social Tokens. The GARI Token offers Chingari App users a gateway to the blockchain space. The goal is to empower both creators and viewers on the Chingari App with technological tools to interact directly with each other and allow all users on the Chingari App to participate in the long-term direction of the social economy impacting the GARI Token. The GARI Token is interconnected with the Chingari App, opening to Chingari App users a wider blockchain world where they directly control their assets and can use their tokens to connect and transact with their counterparties, place governance votes, and catalyze platform engagement and user base growth. Offisiell nettside: https://www.gari.network/ Teknisk dokument: https://media.chingari.io/apipublic/uploads/GARI%20WhitePaper.pdf Blokkutforsker: https://solscan.io/token/CKaKtYvz6dKPyMvYq9Rh3UBrnNqYZAyd7iF4hJtjUvks Kjøp GARI nå!

Gari Token (GARI) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Gari Token (GARI), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 2.05M $ 2.05M $ 2.05M Total forsyning: $ 979.44M $ 979.44M $ 979.44M Sirkulerende forsyning: $ 561.54M $ 561.54M $ 561.54M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 3.58M $ 3.58M $ 3.58M All-time high: $ 1.6 $ 1.6 $ 1.6 All-Time Low: $ 0.001662954237778263 $ 0.001662954237778263 $ 0.001662954237778263 Nåværende pris: $ 0.003656 $ 0.003656 $ 0.003656 Lær mer om Gari Token (GARI) pris

Gari Token (GARI) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Gari Token (GARI) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet GARI tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange GARI tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår GARIs tokenomics, kan du utforske GARI tokenets livepris!

Hvordan kjøpe GARI Interessert i å legge til Gari Token (GARI) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe GARI, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper GARI på MEXC nå!

Gari Token (GARI) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til GARI hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for GARI nå!

GARI prisforutsigelse Vil du vite hvor GARI kan være på vei? Vår GARI prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se GARI tokenets prisforutsigelse nå!

