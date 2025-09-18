Dagens Gari Token livepris er 0.004006 USD. Spor prisoppdateringer for GARI til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk GARI pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Gari Token livepris er 0.004006 USD. Spor prisoppdateringer for GARI til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk GARI pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Mer om GARI

GARI Prisinformasjon

GARI teknisk dokument

GARI Offisiell nettside

GARI tokenomics

GARI Prisprognose

GARI-historikk

GARI Kjøpeguide

GARI-til-fiat-valutakonverter

GARI Spot

Før-marked

Tjen

Airdrop+

Nyheter

Blogg

Lær

Gari Token Logo

Gari Token Pris(GARI)

1 GARI til USD livepris:

$0.004006
$0.004006$0.004006
-3.11%1D
USD
Gari Token (GARI) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-19 23:07:37 (UTC+8)

Gari Token (GARI) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.003967
$ 0.003967$ 0.003967
24 timer lav
$ 0.004185
$ 0.004185$ 0.004185
24 timer høy

$ 0.003967
$ 0.003967$ 0.003967

$ 0.004185
$ 0.004185$ 0.004185

$ 1.0509175415173795
$ 1.0509175415173795$ 1.0509175415173795

$ 0.001662954237778263
$ 0.001662954237778263$ 0.001662954237778263

+0.67%

-3.11%

-13.46%

-13.46%

Gari Token (GARI) sanntidsprisen er $ 0.004006. I løpet av de siste 24 timene har GARI blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.003967 og et toppnivå på $ 0.004185, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til GARI er $ 1.0509175415173795, mens den rekordlave prisen er $ 0.001662954237778263.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har GARI endret seg med +0.67% i løpet av den siste timen, -3.11% over 24 timer og -13.46% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Gari Token (GARI) Markedsinformasjon

No.1830

$ 2.25M
$ 2.25M$ 2.25M

$ 10.76K
$ 10.76K$ 10.76K

$ 3.92M
$ 3.92M$ 3.92M

561.54M
561.54M 561.54M

979,444,315.55
979,444,315.55 979,444,315.55

979,444,315.55
979,444,315.55 979,444,315.55

57.33%

SOL

Nåværende markedsverdi på Gari Token er $ 2.25M, med et 24-timers handelsvolum på $ 10.76K. Den sirkulerende forsyningen på GARI er 561.54M, med en total tilgang på 979444315.55. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 3.92M.

Gari Token (GARI) Prishistorikk USD

Spor prisendringene Gari Token for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.00012859-3.11%
30 dager$ -0.001772-30.67%
60 dager$ +0.00199+98.71%
90 dager$ +0.001482+58.71%
Gari Token Prisendring i dag

I dag registrerte GARI en endring på $ -0.00012859 (-3.11%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

Gari Token 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ -0.001772 (-30.67%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

Gari Token 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så GARI en endring på $ +0.00199 (+98.71%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

Gari Token 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ +0.001482+58.71% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for Gari Token (GARI)?

Sjekk ut Gari Token Prishistorikk-siden nå.

Hva er Gari Token (GARI)

GARI is Empowering Short Video Content Creators With Social Tokens. The GARI Token offers Chingari App users a gateway to the blockchain space. The goal is to empower both creators and viewers on the Chingari App with technological tools to interact directly with each other and allow all users on the Chingari App to participate in the long-term direction of the social economy impacting the GARI Token. The GARI Token is interconnected with the Chingari App, opening to Chingari App users a wider blockchain world where they directly control their assets and can use their tokens to connect and transact with their counterparties, place governance votes, and catalyze platform engagement and user base growth.

Gari Token er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere Gari Token investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk GARI Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om Gari Token på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din Gari Token kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

Gari Token Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Gari Token (GARI) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Gari Token (GARI) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Gari Token.

Sjekk Gari Tokenprisprognosen nå!

Gari Token (GARI) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Gari Token (GARI) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om GARI tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Gari Token (GARI)

Leter du etter hvordan du kjøperGari Token? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Gari Token på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

GARI til lokale valutaer

1 Gari Token(GARI) til VND
105.41789
1 Gari Token(GARI) til AUD
A$0.00604906
1 Gari Token(GARI) til GBP
0.00296444
1 Gari Token(GARI) til EUR
0.0034051
1 Gari Token(GARI) til USD
$0.004006
1 Gari Token(GARI) til MYR
RM0.0168252
1 Gari Token(GARI) til TRY
0.1656481
1 Gari Token(GARI) til JPY
¥0.588882
1 Gari Token(GARI) til ARS
ARS$5.90852952
1 Gari Token(GARI) til RUB
0.3332992
1 Gari Token(GARI) til INR
0.35288854
1 Gari Token(GARI) til IDR
Rp66.76663996
1 Gari Token(GARI) til KRW
5.59493984
1 Gari Token(GARI) til PHP
0.22858236
1 Gari Token(GARI) til EGP
￡E.0.19292896
1 Gari Token(GARI) til BRL
R$0.02131192
1 Gari Token(GARI) til CAD
C$0.00548822
1 Gari Token(GARI) til BDT
0.48769044
1 Gari Token(GARI) til NGN
5.98800856
1 Gari Token(GARI) til COP
$15.5875463
1 Gari Token(GARI) til ZAR
R.0.0695041
1 Gari Token(GARI) til UAH
0.16552792
1 Gari Token(GARI) til TZS
T.Sh.9.91581144
1 Gari Token(GARI) til VES
Bs0.652978
1 Gari Token(GARI) til CLP
$3.82573
1 Gari Token(GARI) til PKR
Rs1.13706304
1 Gari Token(GARI) til KZT
2.16888846
1 Gari Token(GARI) til THB
฿0.12755104
1 Gari Token(GARI) til TWD
NT$0.12106132
1 Gari Token(GARI) til AED
د.إ0.01470202
1 Gari Token(GARI) til CHF
Fr0.00316474
1 Gari Token(GARI) til HKD
HK$0.03112662
1 Gari Token(GARI) til AMD
֏1.5330962
1 Gari Token(GARI) til MAD
.د.م0.03613412
1 Gari Token(GARI) til MXN
$0.0735101
1 Gari Token(GARI) til SAR
ريال0.0150225
1 Gari Token(GARI) til ETB
Br0.57514142
1 Gari Token(GARI) til KES
KSh0.51749508
1 Gari Token(GARI) til JOD
د.أ0.002840254
1 Gari Token(GARI) til PLN
0.01450172
1 Gari Token(GARI) til RON
лв0.01726586
1 Gari Token(GARI) til SEK
kr0.0376564
1 Gari Token(GARI) til BGN
лв0.00664996
1 Gari Token(GARI) til HUF
Ft1.33131398
1 Gari Token(GARI) til CZK
0.08276396
1 Gari Token(GARI) til KWD
د.ك0.00122183
1 Gari Token(GARI) til ILS
0.01333998
1 Gari Token(GARI) til BOB
Bs0.02768146
1 Gari Token(GARI) til AZN
0.0068102
1 Gari Token(GARI) til TJS
SM0.03749616
1 Gari Token(GARI) til GEL
0.0108162
1 Gari Token(GARI) til AOA
Kz3.65174942
1 Gari Token(GARI) til BHD
.د.ب0.001510262
1 Gari Token(GARI) til BMD
$0.004006
1 Gari Token(GARI) til DKK
kr0.02539804
1 Gari Token(GARI) til HNL
L0.10499726
1 Gari Token(GARI) til MUR
0.18163204
1 Gari Token(GARI) til NAD
$0.0695041
1 Gari Token(GARI) til NOK
kr0.03977958
1 Gari Token(GARI) til NZD
$0.0068102
1 Gari Token(GARI) til PAB
B/.0.004006
1 Gari Token(GARI) til PGK
K0.01674508
1 Gari Token(GARI) til QAR
ر.ق0.01454178
1 Gari Token(GARI) til RSD
дин.0.39923796
1 Gari Token(GARI) til UZS
soʻm49.45675402
1 Gari Token(GARI) til ALL
L0.33033476
1 Gari Token(GARI) til ANG
ƒ0.00717074
1 Gari Token(GARI) til AWG
ƒ0.0072108
1 Gari Token(GARI) til BBD
$0.008012
1 Gari Token(GARI) til BAM
KM0.00664996
1 Gari Token(GARI) til BIF
Fr11.95791
1 Gari Token(GARI) til BND
$0.00512768
1 Gari Token(GARI) til BSD
$0.004006
1 Gari Token(GARI) til JMD
$0.64260246
1 Gari Token(GARI) til KHR
16.08833636
1 Gari Token(GARI) til KMF
Fr1.674508
1 Gari Token(GARI) til LAK
87.08695478
1 Gari Token(GARI) til LKR
Rs1.21173488
1 Gari Token(GARI) til MDL
L0.066099
1 Gari Token(GARI) til MGA
Ar17.72562862
1 Gari Token(GARI) til MOP
P0.03208806
1 Gari Token(GARI) til MVR
0.0612918
1 Gari Token(GARI) til MWK
MK6.95485666
1 Gari Token(GARI) til MZN
MT0.2559834
1 Gari Token(GARI) til NPR
Rs0.56452552
1 Gari Token(GARI) til PYG
28.610852
1 Gari Token(GARI) til RWF
Fr5.804694
1 Gari Token(GARI) til SBD
$0.0328492
1 Gari Token(GARI) til SCR
0.06097132
1 Gari Token(GARI) til SRD
$0.15258854
1 Gari Token(GARI) til SVC
$0.0350525
1 Gari Token(GARI) til SZL
L0.0695041
1 Gari Token(GARI) til TMT
m0.014021
1 Gari Token(GARI) til TND
د.ت0.01165746
1 Gari Token(GARI) til TTD
$0.02712062
1 Gari Token(GARI) til UGX
Sh14.053048
1 Gari Token(GARI) til XAF
Fr2.235348
1 Gari Token(GARI) til XCD
$0.0108162
1 Gari Token(GARI) til XOF
Fr2.235348
1 Gari Token(GARI) til XPF
Fr0.404606
1 Gari Token(GARI) til BWP
P0.05335992
1 Gari Token(GARI) til BZD
$0.00805206
1 Gari Token(GARI) til CVE
$0.37568268
1 Gari Token(GARI) til DJF
Fr0.713068
1 Gari Token(GARI) til DOP
$0.24845212
1 Gari Token(GARI) til DZD
د.ج0.51889718
1 Gari Token(GARI) til FJD
$0.0090135
1 Gari Token(GARI) til GNF
Fr34.83217
1 Gari Token(GARI) til GTQ
Q0.03068596
1 Gari Token(GARI) til GYD
$0.83841574
1 Gari Token(GARI) til ISK
kr0.484726

Gari Token Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Gari Token, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hvitbok
Offisiell Gari Token nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om Gari Token

Hvor mye er Gari Token (GARI) verdt i dag?
Live GARI prisen i USD er 0.004006 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende GARI-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på GARI til USD er $ 0.004006. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Gari Token?
Markedsverdien for GARI er $ 2.25M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av GARI?
Den sirkulerende forsyningen av GARI er 561.54M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forGARI ?
GARI oppnådde en ATH-pris på 1.0509175415173795 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på GARI?
GARI så en ATL-pris på 0.001662954237778263 USD.
Hva er handelsvolumet til GARI?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for GARI er $ 10.76K USD.
Vil GARI gå høyere i år?
GARI kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut GARI prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-19 23:07:37 (UTC+8)

Gari Token (GARI) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Populære nyheter

Bitcoin møtte press etter å ha brutt over $117 000

September 18, 2025

PEPEs gjennombrudd til $0.000011: Kan det tekniske bruddet og fellesskapsfrenetikken holde den bli-rik-rask-historien i live?

September 18, 2025

Aktivitet blant Litecoin-hvaler har økt til det høyeste nivået siden juli

September 17, 2025
Se mer

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

GARI-til-USD-kalkulator

Beløp

GARI
GARI
USD
USD

1 GARI = 0.004006 USD

Handle GARI

GARIUSDT
$0.004006
$0.004006$0.004006
-3.09%

Bli med i MEXC i dag

-- Spot Maker-avgift, -- Spot Taker-gebyr
-- Futures Maker-gebyr, -- Gebyr for futures taker