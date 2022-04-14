FUSD (FUSD) tokenomics Oppdag viktig innsikt i FUSD (FUSD), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

FUSD (FUSD) Informasjon FUSD is a private, decentralized, algorithmic currency built to be censorship-resistant and borderless. It is a stable, fungible, global dollar alternative that puts financial control back into the hands of users worldwide. Offisiell nettside: http://freedomdollar.com/ Teknisk dokument: https://www.freedomdollar.com/how-it-works Blokkutforsker: https://explorer.zano.org/assets?asset_id=86143388bd056a8f0bab669f78f14873fac8e2dd8d57898cdb725a2d5e2e4f8f Kjøp FUSD nå!

FUSD (FUSD) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for FUSD (FUSD), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: -- -- -- Total forsyning: $ 1.10M $ 1.10M $ 1.10M Sirkulerende forsyning: -- -- -- FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 1.10M $ 1.10M $ 1.10M All-time high: $ 4.2911 $ 4.2911 $ 4.2911 All-Time Low: -- -- -- Nåværende pris: $ 1 $ 1 $ 1 Lær mer om FUSD (FUSD) pris

FUSD (FUSD) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak FUSD (FUSD) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet FUSD tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange FUSD tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår FUSDs tokenomics, kan du utforske FUSD tokenets livepris!

Hvordan kjøpe FUSD Interessert i å legge til FUSD (FUSD) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe FUSD, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper FUSD på MEXC nå!

FUSD (FUSD) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til FUSD hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for FUSD nå!

FUSD prisforutsigelse Vil du vite hvor FUSD kan være på vei? Vår FUSD prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se FUSD tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!