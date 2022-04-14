Engines of Fury (FURY) tokenomics
Free-to-play post-apocalyptic top-down extraction shooter, powered by a single deflationary token $FURY & NFTs. Built by a team of talents from top web3 projects, AAA titles, Blizzard, Activision, Ubisoft & Unity. Players engage in Co-op or PVPVE battles, scavenge for loot, craft, and strategically develop their character build and hideouts to survive and prevail. A unique blend of strategic role-playing character-building and high-stake extraction mechanics creates an addictive gameplay experience.
Engines of Fury (FURY) Tokenomics og prisanalyse
Engines of Fury (FURY) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller
Å forstå tokenomics bak Engines of Fury (FURY) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial.
Viktige målinger og hvordan de beregnes:
Total forsyning:
Det maksimale antallet FURY tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet.
Sirkulerende forsyning:
Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender.
Maksimal forsyning:
Den harde grensen for hvor mange FURY tokens som kan finnes totalt.
FDV (fullstendig utvannet verdivurdering):
Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp.
Inflasjonsrate:
Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse.
Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere?
Høy sirkulerende forsyning = større likviditet.
Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning.
Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll.
Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler.
Engines of Fury (FURY) Prishistorikk
Å analysere prishistorikken til FURY hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse.
FURY prisforutsigelse
Vil du vite hvor FURY kan være på vei? Vår FURY prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv.
Ansvarsfraskrivelse
Tokenomics-dataene på denne siden er fra tredjepartskilder. MEXC garanterer ikke nøyaktigheten. Vennligst gjør grundig research før du investerer.
