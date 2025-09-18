Dagens Engines of Fury livepris er 0.02579 USD. Spor prisoppdateringer for FURY til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk FURY pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Engines of Fury livepris er 0.02579 USD. Spor prisoppdateringer for FURY til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk FURY pristrenden enkelt hos MEXC nå.

2025-09-20 02:51:06 (UTC+8)

Engines of Fury (FURY) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.02443
$ 0.02443$ 0.02443
24 timer lav
$ 0.028
$ 0.028$ 0.028
24 timer høy

$ 0.02443
$ 0.02443$ 0.02443

$ 0.028
$ 0.028$ 0.028

$ 0.9501155181044358
$ 0.9501155181044358$ 0.9501155181044358

$ 0.018124355853822608
$ 0.018124355853822608$ 0.018124355853822608

+0.35%

+3.65%

+5.87%

+5.87%

Engines of Fury (FURY) sanntidsprisen er $ 0.02579. I løpet av de siste 24 timene har FURY blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.02443 og et toppnivå på $ 0.028, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til FURY er $ 0.9501155181044358, mens den rekordlave prisen er $ 0.018124355853822608.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har FURY endret seg med +0.35% i løpet av den siste timen, +3.65% over 24 timer og +5.87% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Engines of Fury (FURY) Markedsinformasjon

No.2123

$ 1.24M
$ 1.24M$ 1.24M

$ 327.19K
$ 327.19K$ 327.19K

$ 3.09M
$ 3.09M$ 3.09M

48.00M
48.00M 48.00M

120,000,000
120,000,000 120,000,000

120,000,000
120,000,000 120,000,000

40.00%

BSC

Nåværende markedsverdi på Engines of Fury er $ 1.24M, med et 24-timers handelsvolum på $ 327.19K. Den sirkulerende forsyningen på FURY er 48.00M, med en total tilgang på 120000000. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 3.09M.

Engines of Fury (FURY) Prishistorikk USD

Spor prisendringene Engines of Fury for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ +0.0009078+3.65%
30 dager$ +0.00582+29.14%
60 dager$ +0.00137+5.61%
90 dager$ +0.00251+10.78%
Engines of Fury Prisendring i dag

I dag registrerte FURY en endring på $ +0.0009078 (+3.65%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

Engines of Fury 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ +0.00582 (+29.14%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

Engines of Fury 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så FURY en endring på $ +0.00137 (+5.61%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

Engines of Fury 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ +0.00251+10.78% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for Engines of Fury (FURY)?

Sjekk ut Engines of Fury Prishistorikk-siden nå.

Hva er Engines of Fury (FURY)

Free-to-play post-apocalyptic top-down extraction shooter, powered by a single deflationary token $FURY & NFTs. Built by a team of talents from top web3 projects, AAA titles, Blizzard, Activision, Ubisoft & Unity. Players engage in Co-op or PVPVE battles, scavenge for loot, craft, and strategically develop their character build and hideouts to survive and prevail. A unique blend of strategic role-playing character-building and high-stake extraction mechanics creates an addictive gameplay experience.

Engines of Fury er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere Engines of Fury investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk FURY Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om Engines of Fury på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din Engines of Fury kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

Engines of Fury Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Engines of Fury (FURY) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Engines of Fury (FURY) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Engines of Fury.

Sjekk Engines of Furyprisprognosen nå!

Engines of Fury (FURY) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Engines of Fury (FURY) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om FURY tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Engines of Fury (FURY)

Leter du etter hvordan du kjøperEngines of Fury? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Engines of Fury på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

FURY til lokale valutaer

Folk spør også: Andre spørsmål om Engines of Fury

Hvor mye er Engines of Fury (FURY) verdt i dag?
Live FURY prisen i USD er 0.02579 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende FURY-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på FURY til USD er $ 0.02579. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Engines of Fury?
Markedsverdien for FURY er $ 1.24M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av FURY?
Den sirkulerende forsyningen av FURY er 48.00M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forFURY ?
FURY oppnådde en ATH-pris på 0.9501155181044358 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på FURY?
FURY så en ATL-pris på 0.018124355853822608 USD.
Hva er handelsvolumet til FURY?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for FURY er $ 327.19K USD.
Vil FURY gå høyere i år?
FURY kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut FURY prisprognosen for en mer grundig analyse.
2025-09-20 02:51:06 (UTC+8)

Engines of Fury (FURY) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

