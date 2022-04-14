Fud the Pug (FUD) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Fud the Pug (FUD), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Fud the Pug (FUD) Informasjon FUD is a Meme token on SUI. Offisiell nettside: https://fudthepug.com/ Blokkutforsker: https://suivision.xyz/coin/0x76cb819b01abed502bee8a702b4c2d547532c12f25001c9dea795a5e631c26f1::fud::FUD?tab=Holders Kjøp FUD nå!

Fud the Pug (FUD) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Fud the Pug (FUD), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Total forsyning: $ 75.49T $ 75.49T $ 75.49T Sirkulerende forsyning: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 2.81M $ 2.81M $ 2.81M All-time high: $ 0.0000009472 $ 0.0000009472 $ 0.0000009472 All-Time Low: $ 0.000000024663689263 $ 0.000000024663689263 $ 0.000000024663689263 Nåværende pris: $ 0.0000000281 $ 0.0000000281 $ 0.0000000281 Lær mer om Fud the Pug (FUD) pris

Fud the Pug (FUD) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Fud the Pug (FUD) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet FUD tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange FUD tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår FUDs tokenomics, kan du utforske FUD tokenets livepris!

Hvordan kjøpe FUD Interessert i å legge til Fud the Pug (FUD) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe FUD, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper FUD på MEXC nå!

Fud the Pug (FUD) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til FUD hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for FUD nå!

FUD prisforutsigelse Vil du vite hvor FUD kan være på vei? Vår FUD prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se FUD tokenets prisforutsigelse nå!

