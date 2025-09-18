Dagens Fud the Pug livepris er 0.0000000311 USD. Spor prisoppdateringer for FUD til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk FUD pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Fud the Pug livepris er 0.0000000311 USD. Spor prisoppdateringer for FUD til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk FUD pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Fud the Pug (FUD) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 01:34:10 (UTC+8)

Fud the Pug (FUD) Prisinformasjon (USD)

Fud the Pug (FUD) sanntidsprisen er $ 0.0000000311. I løpet av de siste 24 timene har FUD blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.0000000311 og et toppnivå på $ 0.00000003828, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til FUD er $ 0.000000936059498172, mens den rekordlave prisen er $ 0.000000024663689263.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har FUD endret seg med -2.08% i løpet av den siste timen, -5.97% over 24 timer og +2.16% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Fud the Pug (FUD) Markedsinformasjon

No.4750

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 2.30K
$ 2.30K$ 2.30K

$ 3.11M
$ 3.11M$ 3.11M

0.00
0.00 0.00

100,000,000,000,000
100,000,000,000,000 100,000,000,000,000

75,490,000,000,000
75,490,000,000,000 75,490,000,000,000

0.00%

SUI

Nåværende markedsverdi på Fud the Pug er $ 0.00, med et 24-timers handelsvolum på $ 2.30K. Den sirkulerende forsyningen på FUD er 0.00, med en total tilgang på 75490000000000. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 3.11M.

Fud the Pug (FUD) Prishistorikk USD

Spor prisendringene Fud the Pug for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.0000000019781-5.97%
30 dager$ +0.00000000054+1.76%
60 dager$ -0.00000001136-26.76%
90 dager$ -0.0000000102-24.70%
Fud the Pug Prisendring i dag

I dag registrerte FUD en endring på $ -0.0000000019781 (-5.97%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

Fud the Pug 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ +0.00000000054 (+1.76%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

Fud the Pug 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så FUD en endring på $ -0.00000001136 (-26.76%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

Fud the Pug 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ -0.0000000102-24.70% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for Fud the Pug (FUD)?

Sjekk ut Fud the Pug Prishistorikk-siden nå.

Hva er Fud the Pug (FUD)

FUD is a Meme token on SUI.

Fud the Pug er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere Fud the Pug investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk FUD Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om Fud the Pug på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din Fud the Pug kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

Fud the Pug Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Fud the Pug (FUD) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Fud the Pug (FUD) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Fud the Pug.

Sjekk Fud the Pugprisprognosen nå!

Fud the Pug (FUD) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Fud the Pug (FUD) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om FUD tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Fud the Pug (FUD)

Leter du etter hvordan du kjøperFud the Pug? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Fud the Pug på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

FUD til lokale valutaer

Fud the Pug Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Fud the Pug, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Offisiell Fud the Pug nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om Fud the Pug

Hvor mye er Fud the Pug (FUD) verdt i dag?
Live FUD prisen i USD er 0.0000000311 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende FUD-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på FUD til USD er $ 0.0000000311. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Fud the Pug?
Markedsverdien for FUD er $ 0.00 USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av FUD?
Den sirkulerende forsyningen av FUD er 0.00 USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forFUD ?
FUD oppnådde en ATH-pris på 0.000000936059498172 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på FUD?
FUD så en ATL-pris på 0.000000024663689263 USD.
Hva er handelsvolumet til FUD?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for FUD er $ 2.30K USD.
Vil FUD gå høyere i år?
FUD kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut FUD prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 01:34:10 (UTC+8)

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

