FU Coin (FUCOIN) Informasjon WHATS FU? Dream of magic in your crypto tale? Fu the coin that turns fortune's sail. Named for “luck” it’s here to ignite, bringing fortune to your wallet's night. WHY FU? Without Fu, a wallet's just a place, With Fu, it's a charm, a lucky embrace. Not just a token, but a key so fine, Unlocking the path where luck and fortune align. Offisiell nettside: https://www.fucoin.io Teknisk dokument: https://www.fucoin.io/media/fu-coin/whitepaper.pdf Blokkutforsker: https://bscscan.com/token/0xed6af21df463c7f116a6d7d687a4c190c4cf7586 Kjøp FUCOIN nå!

FU Coin (FUCOIN) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for FU Coin (FUCOIN), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 692.91K $ 692.91K $ 692.91K Total forsyning: $ 10.00T $ 10.00T $ 10.00T Sirkulerende forsyning: $ 194.53B $ 194.53B $ 194.53B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 35.62M $ 35.62M $ 35.62M All-time high: $ 0.000255 $ 0.000255 $ 0.000255 All-Time Low: $ 0.000000039581112066 $ 0.000000039581112066 $ 0.000000039581112066 Nåværende pris: $ 0.000003562 $ 0.000003562 $ 0.000003562 Lær mer om FU Coin (FUCOIN) pris

FU Coin (FUCOIN) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak FU Coin (FUCOIN) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet FUCOIN tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange FUCOIN tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår FUCOINs tokenomics, kan du utforske FUCOIN tokenets livepris!

Hvordan kjøpe FUCOIN Interessert i å legge til FU Coin (FUCOIN) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe FUCOIN, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper FUCOIN på MEXC nå!

FU Coin (FUCOIN) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til FUCOIN hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for FUCOIN nå!

FUCOIN prisforutsigelse Vil du vite hvor FUCOIN kan være på vei? Vår FUCOIN prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se FUCOIN tokenets prisforutsigelse nå!

