Fautor (FTR) Informasjon Fautor redefines the Creator Economy based on Blockchain technology. As a blockchain arm of Fantrie platform, The Fautor Foundation newly defines NFT as Neo Fan Tracker, maximizing blockchain technology to provide a new fandom community experience for creators and fans. Fantrie is the most largest creators-fans platform in South Korea. Over 1,500 creators, more than 1 million users actively use the service. Every top tier Korean streamers, creators, idols use Fantrie for their own fandom. Offisiell nettside: https://fautor.foundation Teknisk dokument: https://docs.fautor.foundation/ Blokkutforsker: https://etherscan.io/token/0xD6C7bB8531295e88D364EA67D5D1acC7D3F87454 Kjøp FTR nå!

Fautor (FTR) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Fautor (FTR), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 3.30M $ 3.30M $ 3.30M Total forsyning: $ 2.50B $ 2.50B $ 2.50B Sirkulerende forsyning: $ 912.23M $ 912.23M $ 912.23M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 9.05M $ 9.05M $ 9.05M All-time high: $ 1.6942 $ 1.6942 $ 1.6942 All-Time Low: $ 0.003638885372081337 $ 0.003638885372081337 $ 0.003638885372081337 Nåværende pris: $ 0.00362 $ 0.00362 $ 0.00362 Lær mer om Fautor (FTR) pris

Fautor (FTR) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Fautor (FTR) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet FTR tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange FTR tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår FTRs tokenomics, kan du utforske FTR tokenets livepris!

Hvordan kjøpe FTR Interessert i å legge til Fautor (FTR) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe FTR, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper FTR på MEXC nå!

Fautor (FTR) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til FTR hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for FTR nå!

FTR prisforutsigelse Vil du vite hvor FTR kan være på vei? Vår FTR prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se FTR tokenets prisforutsigelse nå!

