Fanton (FTON) Informasjon Leveraging the power of TON & Telegram’s rapidly expanding user base, Fanton provides an accessible and engaging fantasy sports experience. Discover more about the platform at Fanton Fantasy Football right on Telegram. Offisiell nettside: https://fan-ton.com/ Teknisk dokument: https://fan-ton.com/fntf/ Blokkutforsker: https://tonviewer.com/EQDCBwiUEeeBLHhqIW161yObGvO7_BqZeD3XR5E2y_fwfiMG Kjøp FTON nå!

Fanton (FTON) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Fanton (FTON), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Total forsyning: $ 500.00M $ 500.00M $ 500.00M Sirkulerende forsyning: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 185.35K $ 185.35K $ 185.35K All-time high: $ 0.05948 $ 0.05948 $ 0.05948 All-Time Low: $ 0.00021409863920158 $ 0.00021409863920158 $ 0.00021409863920158 Nåværende pris: $ 0.0003707 $ 0.0003707 $ 0.0003707 Lær mer om Fanton (FTON) pris

Fanton (FTON) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Fanton (FTON) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet FTON tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange FTON tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår FTONs tokenomics, kan du utforske FTON tokenets livepris!

Hvordan kjøpe FTON Interessert i å legge til Fanton (FTON) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe FTON, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper FTON på MEXC nå!

Fanton (FTON) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til FTON hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for FTON nå!

FTON prisforutsigelse Vil du vite hvor FTON kan være på vei? Vår FTON prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se FTON tokenets prisforutsigelse nå!

