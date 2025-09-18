Hva er Fanton (FTON)

Leveraging the power of TON & Telegram’s rapidly expanding user base, Fanton provides an accessible and engaging fantasy sports experience. Discover more about the platform at Fanton Fantasy Football right on Telegram.

Fanton er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere Fanton investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.



I tillegg kan du:

- Sjekk FTON Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.

- Les anmeldelser og analyser om Fanton på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din Fanton kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

Fanton Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Fanton (FTON) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Fanton (FTON) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Fanton.

Sjekk Fantonprisprognosen nå!

Fanton (FTON) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Fanton (FTON) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om FTON tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Fanton (FTON)

Leter du etter hvordan du kjøperFanton? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Fanton på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

FTON til lokale valutaer

Prøv konverting

Fanton Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Fanton, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Folk spør også: Andre spørsmål om Fanton Hvor mye er Fanton (FTON) verdt i dag? Live FTON prisen i USD er 0.0003312 USD , oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene. Hva er gjeldende FTON-til-USD-pris? $ 0.0003312 . Sjekk ut Den nåværende prisen på FTON til USD er. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering. Hva er markedsverdien for Fanton? Markedsverdien for FTON er $ 0.00 USD . Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering. Hva er den sirkulerende forsyningen av FTON? Den sirkulerende forsyningen av FTON er 0.00 USD . Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forFTON ? FTON oppnådde en ATH-pris på 0.015151253489270917 USD . Hva var den laveste prisen (ATL) på FTON? FTON så en ATL-pris på 0.00021409863920158 USD . Hva er handelsvolumet til FTON? Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for FTON er $ 3.73K USD . Vil FTON gå høyere i år? FTON kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut FTON prisprognosen for en mer grundig analyse.

Fanton (FTON) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8) Type Informasjon 09-19 14:44:00 Bransjeoppdateringer Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3% 09-19 12:40:00 Bransjeoppdateringer Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days 09-19 11:35:00 Bransjeoppdateringer MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected" 09-18 11:44:00 Bransjeoppdateringer Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours 09-18 03:09:00 Bransjeoppdateringer Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses 09-16 14:49:00 Bransjeoppdateringer Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Populære nyheter

Bitcoin møtte press etter å ha brutt over $117 000

PEPEs gjennombrudd til $0.000011: Kan det tekniske bruddet og fellesskapsfrenetikken holde den bli-rik-rask-historien i live?