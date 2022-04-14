Fasttoken (FTN) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Fasttoken (FTN), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Fasttoken (FTN) Informasjon FTN is the official cryptocurrency of Fastex ecosystem and the native token of the Fastex Chain developed and curated by leading tech giant SoftConstruct. With SoftConstruct's vast network, over 1 million active users, and 700 partners all over the globe, FTN will have numerous real-world use cases from day 1 implying high organic growth. Offisiell nettside: https://www.fasttoken.com Teknisk dokument: https://docs.fasttoken.com/fasttoken-official-whitepaper.pdf Blokkutforsker: https://ftnscan.com/ Kjøp FTN nå!

Fasttoken (FTN) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Fasttoken (FTN), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 1.84B $ 1.84B $ 1.84B Total forsyning: $ 880.00M $ 880.00M $ 880.00M Sirkulerende forsyning: $ 436.26M $ 436.26M $ 436.26M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 4.22B $ 4.22B $ 4.22B All-time high: $ 10 $ 10 $ 10 All-Time Low: $ 0.3849164880140255 $ 0.3849164880140255 $ 0.3849164880140255 Nåværende pris: $ 4.22278 $ 4.22278 $ 4.22278 Lær mer om Fasttoken (FTN) pris

Fasttoken (FTN) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Fasttoken (FTN) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet FTN tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange FTN tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår FTNs tokenomics, kan du utforske FTN tokenets livepris!

Hvordan kjøpe FTN Interessert i å legge til Fasttoken (FTN) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe FTN, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper FTN på MEXC nå!

Fasttoken (FTN) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til FTN hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for FTN nå!

FTN prisforutsigelse Vil du vite hvor FTN kan være på vei? Vår FTN prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se FTN tokenets prisforutsigelse nå!

