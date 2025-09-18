Dagens Fasttoken livepris er 4.40056 USD. Spor prisoppdateringer for FTN til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk FTN pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Fasttoken livepris er 4.40056 USD. Spor prisoppdateringer for FTN til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk FTN pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Fasttoken Logo

Fasttoken Pris(FTN)

1 FTN til USD livepris:

+0.18%1D
USD
Fasttoken (FTN) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 01:33:55 (UTC+8)

Fasttoken (FTN) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
24 timer lav
24 timer høy

+0.18%

-0.11%

Fasttoken (FTN) sanntidsprisen er $ 4.40056. I løpet av de siste 24 timene har FTN blitt handlet mellom et bunnivå på $ 4.38 og et toppnivå på $ 4.40183, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til FTN er $ 4.609787964258712, mens den rekordlave prisen er $ 0.3849164880140255.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har FTN endret seg med +0.18% i løpet av den siste timen, +0.18% over 24 timer og -0.11% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Fasttoken (FTN) Markedsinformasjon

No.202

43.62%

FTN

Nåværende markedsverdi på Fasttoken er $ 1.92B, med et 24-timers handelsvolum på $ 1.03M. Den sirkulerende forsyningen på FTN er 436.26M, med en total tilgang på 880000000. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 4.40B.

Fasttoken (FTN) Prishistorikk USD

Spor prisendringene Fasttoken for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ +0.0079067+0.18%
30 dager$ -0.13519-2.99%
60 dager$ -0.10708-2.38%
90 dager$ -0.03624-0.82%
Fasttoken Prisendring i dag

I dag registrerte FTN en endring på $ +0.0079067 (+0.18%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

Fasttoken 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ -0.13519 (-2.99%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

Fasttoken 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så FTN en endring på $ -0.10708 (-2.38%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

Fasttoken 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ -0.03624-0.82% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for Fasttoken (FTN)?

Sjekk ut Fasttoken Prishistorikk-siden nå.

Hva er Fasttoken (FTN)

FTN is the official cryptocurrency of Fastex ecosystem and the native token of the Fastex Chain developed and curated by leading tech giant SoftConstruct. With SoftConstruct's vast network, over 1 million active users, and 700 partners all over the globe, FTN will have numerous real-world use cases from day 1 implying high organic growth.

Fasttoken er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere Fasttoken investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk FTN Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om Fasttoken på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din Fasttoken kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

Fasttoken Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Fasttoken (FTN) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Fasttoken (FTN) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Fasttoken.

Sjekk Fasttokenprisprognosen nå!

Fasttoken (FTN) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Fasttoken (FTN) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om FTN tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Fasttoken (FTN)

Leter du etter hvordan du kjøperFasttoken? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Fasttoken på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

FTN til lokale valutaer

Fasttoken Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Fasttoken, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hvitbok
Offisiell Fasttoken nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om Fasttoken

Hvor mye er Fasttoken (FTN) verdt i dag?
Live FTN prisen i USD er 4.40056 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende FTN-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på FTN til USD er $ 4.40056. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Fasttoken?
Markedsverdien for FTN er $ 1.92B USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av FTN?
Den sirkulerende forsyningen av FTN er 436.26M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forFTN ?
FTN oppnådde en ATH-pris på 4.609787964258712 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på FTN?
FTN så en ATL-pris på 0.3849164880140255 USD.
Hva er handelsvolumet til FTN?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for FTN er $ 1.03M USD.
Vil FTN gå høyere i år?
FTN kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut FTN prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 01:33:55 (UTC+8)

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

