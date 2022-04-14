Based Froc (FROC) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Based Froc (FROC), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Based Froc (FROC) Informasjon Coinbase introduced a meme test coin Offisiell nettside: https://basedfroc.com/ Blokkutforsker: https://basescan.org/token/0x3c8cd0db9a01efa063a7760267b822a129bc7dca Kjøp FROC nå!

Based Froc (FROC) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Based Froc (FROC), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Total forsyning: $ 100.00B $ 100.00B $ 100.00B Sirkulerende forsyning: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 703.40K $ 703.40K $ 703.40K All-time high: $ 0.0003629 $ 0.0003629 $ 0.0003629 All-Time Low: $ 0.000006189755696423 $ 0.000006189755696423 $ 0.000006189755696423 Nåværende pris: $ 0.000007034 $ 0.000007034 $ 0.000007034 Lær mer om Based Froc (FROC) pris

Based Froc (FROC) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Based Froc (FROC) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet FROC tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange FROC tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår FROCs tokenomics, kan du utforske FROC tokenets livepris!

Hvordan kjøpe FROC Interessert i å legge til Based Froc (FROC) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe FROC, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper FROC på MEXC nå!

Based Froc (FROC) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til FROC hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for FROC nå!

FROC prisforutsigelse Vil du vite hvor FROC kan være på vei? Vår FROC prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se FROC tokenets prisforutsigelse nå!

