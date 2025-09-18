Dagens Based Froc livepris er 0.000007126 USD. Spor prisoppdateringer for FROC til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk FROC pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Based Froc livepris er 0.000007126 USD. Spor prisoppdateringer for FROC til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk FROC pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Based Froc Pris(FROC)

1 FROC til USD livepris:

$0.000007126
-14.75%1D
USD
Based Froc (FROC) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-19 23:07:10 (UTC+8)

Based Froc (FROC) Prisinformasjon (USD)

Based Froc (FROC) sanntidsprisen er $ 0.000007126. I løpet av de siste 24 timene har FROC blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.000006744 og et toppnivå på $ 0.000008683, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til FROC er $ 0.000329366881092608, mens den rekordlave prisen er $ 0.000006189755696423.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har FROC endret seg med +2.07% i løpet av den siste timen, -14.75% over 24 timer og -0.03% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Based Froc (FROC) Markedsinformasjon

$ 0.00
$ 52.96K
$ 712.60K
0.00
100,000,000,000
100,000,000,000
0.00%

BASE

Nåværende markedsverdi på Based Froc er $ 0.00, med et 24-timers handelsvolum på $ 52.96K. Den sirkulerende forsyningen på FROC er 0.00, med en total tilgang på 100000000000. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 712.60K.

Based Froc (FROC) Prishistorikk USD

Spor prisendringene Based Froc for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.00000123294-14.75%
30 dager$ -0.000004106-36.56%
60 dager$ -0.000008937-55.64%
90 dager$ -0.000009972-58.33%
Based Froc Prisendring i dag

I dag registrerte FROC en endring på $ -0.00000123294 (-14.75%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

Based Froc 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ -0.000004106 (-36.56%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

Based Froc 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så FROC en endring på $ -0.000008937 (-55.64%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

Based Froc 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ -0.000009972-58.33% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for Based Froc (FROC)?

Sjekk ut Based Froc Prishistorikk-siden nå.

Hva er Based Froc (FROC)

Coinbase introduced a meme test coin

Based Froc er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere Based Froc investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk FROC Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om Based Froc på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din Based Froc kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

Based Froc Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Based Froc (FROC) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Based Froc (FROC) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Based Froc.

Sjekk Based Frocprisprognosen nå!

Based Froc (FROC) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Based Froc (FROC) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om FROC tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Based Froc (FROC)

Leter du etter hvordan du kjøperBased Froc? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Based Froc på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

FROC til lokale valutaer

Based Froc Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Based Froc, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Offisiell Based Froc nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om Based Froc

Hvor mye er Based Froc (FROC) verdt i dag?
Live FROC prisen i USD er 0.000007126 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende FROC-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på FROC til USD er $ 0.000007126. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Based Froc?
Markedsverdien for FROC er $ 0.00 USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av FROC?
Den sirkulerende forsyningen av FROC er 0.00 USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forFROC ?
FROC oppnådde en ATH-pris på 0.000329366881092608 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på FROC?
FROC så en ATL-pris på 0.000006189755696423 USD.
Hva er handelsvolumet til FROC?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for FROC er $ 52.96K USD.
Vil FROC gå høyere i år?
FROC kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut FROC prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-19 23:07:10 (UTC+8)

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

