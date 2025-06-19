FRIC Prishistorie
Tidsperiode: 2025-06-19 ~ 2025-09-19
Om FRIC prishistorikk
FRIC Overvåking av prishistorikk er et viktig verktøy for investorer i kryptovaluta, som gjør dem i stand til å spore ytelsen til investeringene sine på en enkel måte. Denne funksjonen gir en omfattende oversikt over FRIC's Prisbevegelser over tid, inkludert åpningsverdi, topp- og sluttkurs, samt handelsvolum. Dessuten gir det et raskt innblikk av daglige prosentvise endringer, og fremhever dager med bemerkelsesverdige prissvingninger. Spesielt FRIC nådde sin høyeste verdi på -, klatre til en svimlende 0 USD. Prisinformasjonen som presenteres her er hentet utelukkende fra MEXC-handelshistorien, noe som sikrer pålitelighet og nøyaktighet. Vår historiske FRIC Prisdata er tilgjengelig i ulike intervaller: 1 dag, 1 uke og 1 måned, som dekker åpne, høyeste, laveste Lukk og volumberegninger. Disse dataene er omhyggelig testet for konsistens, fullstendighet og nøyaktighet, noe som gjør dem ideelle for handelssimuleringer og backtesting. Disse datasettene er tilgjengelige for gratis nedlasting og oppdateres i sanntid, noe som gir en verdifull ressurs for investorer.
FRIC Historiske dataapplikasjoner i handel
FRIC's historiske data spiller en sentral rolle i handelsstrategier. Slik brukes det:
1. Teknisk analyse: Traders utnytter FRIC's historiske data for å identifisere markedstrender og mønstre. Ved å bruke verktøy som diagrammer og visuelle hjelpemidler, skiller de mønstre for å veilede deres beslutninger om markedsinngang og utgang. En effektiv tilnærming innebærer lagring av FRIC’s historiske data i GridDB og analysere dem med Python, ved å bruke biblioteker som Matplotlib for visualisering, og Pandas, Numpy og Scipy for dataanalyse.
2. Prisprediksjon: Historiske data er nøkkelen i prognoser FRIC's prisbevegelser. Ved å undersøke tidligere markedstrender, kan handelsmenn oppdage mønstre og forutsi fremtidig markedsadferd. MEXCs detaljerte FRIC historiske data, som gir minutt for minutt innsikt i åpne, høye, lave og lukkekurs priser, er avgjørende for å utvikle og trene prediktive modeller, og dermed hjelpe til med informerte handelsbeslutninger.
3. Risikostyring: Tilgang til historiske data gjør det mulig for handelsmenn å vurdere risikoen forbundet med FRIC investeringer. Det hjelper med å forstå FRIC's volatilitet, noe som fører til mer informerte investeringsvalg.
4. Porteføljestyring: Historiske data hjelper til med å spore investeringsresultater over tid. Dette lar tradere identifisere eiendeler som ikke gir gode resultater og justere porteføljene sine for å optimalisere avkastningen.
5. Trening av handelsroboter: Den FRIC historiske kryptovaluta OHLC (åpne, høy, lav, lukk) markedsdata kan lastes ned for opplæring FRIC handelsroboter, med sikte på å oppnå markedsoverytelse.
Disse verktøyene og ressursene lar tradere dykke dypt inn i FRIC’s historiske data, som gir verdifull innsikt og potensialet til å forbedre deres handelsstrategier.
Ansvarsfraskrivelse
Dette innholdet blir gitt til deg kun for informasjonsformål, utgjør ikke et tilbud eller oppfordring til et tilbud eller en anbefaling fra MEXC om å kjøpe, selge eller holde noen verdipapirer, finansielle produkter eller instrumenter det refereres til i innholdet, og gjør utgjør ikke investeringsråd, finansiell rådgivning, handelsråd eller noen annen form for råd. Data som presenteres kan gjenspeile aktivapriser som handles på MEXC-børsen så vel som andre kryptovalutabørser og markedsdataplattformer. MEXC kan kreve gebyrer for behandling av kryptovalutatransaksjoner som kanskje ikke reflekteres i konverteringsprisene som vises. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle feil eller forsinkelser i innhold, eller for handlinger som er utført i avhengighet av innhold.
FRIC live-pris
FRIC handles for tiden for undefined USD. Den har en markedsverdi på 0.00 USD og et 24-timers handelsvolum på 0.00 USD. Utforsk mer FRIC-data på MEXCs live-pris-side.
Ved å dra nytte av FRIC-live-prisstatistikken kan brukere analysere gjeldende markedstrender og forutsi både kortsiktige og langsiktige prisbevegelser. Med sanntidsdata i hendene kan du ta informerte beslutninger og få innsikt i potensielle fremtidige prisforutsigelser for FRIC.