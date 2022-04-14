FreeBnk (FRBK) tokenomics Oppdag viktig innsikt i FreeBnk (FRBK), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

FreeBnk (FRBK) Informasjon FreeBnk is a pioneering insured crypto hybrid application that not only facilitates the acquisition of cryptocurrencies but also enables seamless money transfers and the acquisition of various other assets, among a myriad of additional features. Offisiell nettside: https://www.freebnk.io/ Teknisk dokument: https://freebnk.gitbook.io/docs Blokkutforsker: https://bscscan.com/token/0x6d96c6c401423a23945c03bc8c42e7f82d24b9e0 Kjøp FRBK nå!

FreeBnk (FRBK) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for FreeBnk (FRBK), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Total forsyning: $ 242.25M $ 242.25M $ 242.25M Sirkulerende forsyning: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 227.40K $ 227.40K $ 227.40K All-time high: $ 0.4 $ 0.4 $ 0.4 All-Time Low: $ 0.000084279869447438 $ 0.000084279869447438 $ 0.000084279869447438 Nåværende pris: $ 0.0004548 $ 0.0004548 $ 0.0004548 Lær mer om FreeBnk (FRBK) pris

FreeBnk (FRBK) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak FreeBnk (FRBK) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet FRBK tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange FRBK tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår FRBKs tokenomics, kan du utforske FRBK tokenets livepris!

FreeBnk (FRBK) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til FRBK hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for FRBK nå!

FRBK prisforutsigelse Vil du vite hvor FRBK kan være på vei? Vår FRBK prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se FRBK tokenets prisforutsigelse nå!

