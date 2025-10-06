Fractiq pris i dag

Sanntids Fractiq (FRACTIQ) pris i dag er $ 0.000019255, med en 0.33% endring de siste 24 timene. Nåværende FRACTIQ til USD konverteringssats er $ 0.000019255 per FRACTIQ.

Fractiq rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på --, med en sirkulerende forsyning på -- FRACTIQ. I løpet av de siste 24 timene FRACTIQ har den blitt handlet mellom $ 0.000017513(laveste) og $ 0.000019477 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på --, mens tidenes laveste notering var --.

Kortsiktig har FRACTIQ beveget seg +1.07% i løpet av den siste timen og -14.73% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet $ 277.78K.

Fractiq (FRACTIQ) Markedsinformasjon

Markedsverdi ---- -- Volum (24 timer) $ 277.78K$ 277.78K $ 277.78K Fullt utvannet markedsverdi $ 404.36K$ 404.36K $ 404.36K Opplagsforsyning ---- -- Total forsyning 21,000,000,000 21,000,000,000 21,000,000,000 Offentlig blokkjede BSC

Nåværende markedsverdi på Fractiq er --, med et 24-timers handelsvolum på $ 277.78K. Den sirkulerende forsyningen på FRACTIQ er --, med en total tilgang på 21000000000. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 404.36K.