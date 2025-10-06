FortuneHunters pris i dag

Sanntids FortuneHunters (FORTUNE) pris i dag er $ 0.000003716, med en 14.75% endring de siste 24 timene. Nåværende FORTUNE til USD konverteringssats er $ 0.000003716 per FORTUNE.

FortuneHunters rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på --, med en sirkulerende forsyning på -- FORTUNE. I løpet av de siste 24 timene FORTUNE har den blitt handlet mellom $ 0.00000371(laveste) og $ 0.000004725 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på --, mens tidenes laveste notering var --.

Kortsiktig har FORTUNE beveget seg 0.00% i løpet av den siste timen og -53.98% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet $ 1.80K.

FortuneHunters (FORTUNE) Markedsinformasjon

Markedsverdi ---- -- Volum (24 timer) $ 1.80K$ 1.80K $ 1.80K Fullt utvannet markedsverdi $ 37.16K$ 37.16K $ 37.16K Opplagsforsyning ---- -- Total forsyning 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 Offentlig blokkjede SOL

Nåværende markedsverdi på FortuneHunters er --, med et 24-timers handelsvolum på $ 1.80K. Den sirkulerende forsyningen på FORTUNE er --, med en total tilgang på 10000000000. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 37.16K.