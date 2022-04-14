FOMO.FUND (FOMO) tokenomics Oppdag viktig innsikt i FOMO.FUND (FOMO), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

FOMO.FUND (FOMO) Informasjon FOMO is the first AI Agent, multi chain token launcher on SOL with more chains coming. Combining a bonding curve launch model with viral clicker airdrop games. Offisiell nettside: https://fomo.fund Teknisk dokument: https://docs.fomo.fund/ Blokkutforsker: https://solscan.io/token/ZxBon4vcf3DVcrt63fJU52ywYm9BKZC6YuXDhb3fomo Kjøp FOMO nå!

FOMO.FUND (FOMO) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for FOMO.FUND (FOMO), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 1.38M $ 1.38M $ 1.38M Total forsyning: $ 99.99B $ 99.99B $ 99.99B Sirkulerende forsyning: $ 99.99B $ 99.99B $ 99.99B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 1.38M $ 1.38M $ 1.38M All-time high: $ 0.0010532 $ 0.0010532 $ 0.0010532 All-Time Low: $ 0.000010031977848984 $ 0.000010031977848984 $ 0.000010031977848984 Nåværende pris: $ 0.00001376 $ 0.00001376 $ 0.00001376 Lær mer om FOMO.FUND (FOMO) pris

FOMO.FUND (FOMO) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak FOMO.FUND (FOMO) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet FOMO tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange FOMO tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår FOMOs tokenomics, kan du utforske FOMO tokenets livepris!

Hvordan kjøpe FOMO Interessert i å legge til FOMO.FUND (FOMO) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe FOMO, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper FOMO på MEXC nå!

FOMO.FUND (FOMO) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til FOMO hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for FOMO nå!

FOMO prisforutsigelse Vil du vite hvor FOMO kan være på vei? Vår FOMO prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se FOMO tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!