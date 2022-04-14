FNCY (FNCY) tokenomics Oppdag viktig innsikt i FNCY (FNCY), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

FNCY (FNCY) Informasjon FNCY is BNB Application Side Chain focused on connecting real life benefits to digital entertainment. With proven-record in game development and operation, FNCY strives to realize mass adoption of Web 3.0 with casual and accessible content. Collaborating with external game studios, IP holders, and content creators, FNCY has secured scalability and sustainability that the crypto market is in strong need of. Offisiell nettside: https://fncy.world Blokkutforsker: https://fncyscan.fncy.world Kjøp FNCY nå!

FNCY (FNCY) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for FNCY (FNCY), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 3.08M $ 3.08M $ 3.08M Total forsyning: $ 1.15B $ 1.15B $ 1.15B Sirkulerende forsyning: $ 1.13B $ 1.13B $ 1.13B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 5.44M $ 5.44M $ 5.44M All-time high: $ 0.1251 $ 0.1251 $ 0.1251 All-Time Low: $ 0.001260556901762016 $ 0.001260556901762016 $ 0.001260556901762016 Nåværende pris: $ 0.002721 $ 0.002721 $ 0.002721 Lær mer om FNCY (FNCY) pris

FNCY (FNCY) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak FNCY (FNCY) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet FNCY tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange FNCY tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår FNCYs tokenomics, kan du utforske FNCY tokenets livepris!

Hvordan kjøpe FNCY Interessert i å legge til FNCY (FNCY) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe FNCY, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper FNCY på MEXC nå!

FNCY (FNCY) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til FNCY hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for FNCY nå!

FNCY prisforutsigelse Vil du vite hvor FNCY kan være på vei? Vår FNCY prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se FNCY tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!