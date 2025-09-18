Hva er FNCY (FNCY)

FNCY is BNB Application Side Chain focused on connecting real life benefits to digital entertainment. With proven-record in game development and operation, FNCY strives to realize mass adoption of Web 3.0 with casual and accessible content. Collaborating with external game studios, IP holders, and content creators, FNCY has secured scalability and sustainability that the crypto market is in strong need of.

Hvordan kjøpe FNCY (FNCY)

Leter du etter hvordan du kjøperFNCY? Prosessen er enkel og problemfri!

For en mer dyptgående forståelse av FNCY, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Folk spør også: Andre spørsmål om FNCY Hvor mye er FNCY (FNCY) verdt i dag? Live FNCY prisen i USD er 0.002709 USD , oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene. Hva er gjeldende FNCY-til-USD-pris? $ 0.002709 . Sjekk ut Den nåværende prisen på FNCY til USD er. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering. Hva er markedsverdien for FNCY? Markedsverdien for FNCY er $ 3.07M USD . Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering. Hva er den sirkulerende forsyningen av FNCY? Den sirkulerende forsyningen av FNCY er 1.13B USD . Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forFNCY ? FNCY oppnådde en ATH-pris på 0.10729874606729983 USD . Hva var den laveste prisen (ATL) på FNCY? FNCY så en ATL-pris på 0.001260556901762016 USD . Hva er handelsvolumet til FNCY? Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for FNCY er $ 128.47 USD . Vil FNCY gå høyere i år? FNCY kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut FNCY prisprognosen for en mer grundig analyse.

FNCY (FNCY) Viktige bransjeoppdateringer

