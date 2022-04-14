XEN Crypto (FMXEN) tokenomics Oppdag viktig innsikt i XEN Crypto (FMXEN), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

XEN Crypto (FMXEN) Informasjon XEN is a self-custodial exchange of value. The XEN token is a valuable entity, intended to be optimal for p2p exchange - thus a medium of exchange Offisiell nettside: https://xen.network/mainnet Teknisk dokument: https://xensource.gitbook.io/www.xenpedia.io/about-xen/whitepaper Blokkutforsker: https://ftmscan.com/token/0xeF4B763385838FfFc708000f884026B8c0434275 Kjøp FMXEN nå!

XEN Crypto (FMXEN) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for XEN Crypto (FMXEN), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: -- -- -- Total forsyning: -- -- -- Sirkulerende forsyning: -- -- -- FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): -- -- -- All-time high: $ 0.00000072079 $ 0.00000072079 $ 0.00000072079 All-Time Low: -- -- -- Nåværende pris: $ 0.000000000009045 $ 0.000000000009045 $ 0.000000000009045 Lær mer om XEN Crypto (FMXEN) pris

XEN Crypto (FMXEN) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak XEN Crypto (FMXEN) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet FMXEN tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange FMXEN tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår FMXENs tokenomics, kan du utforske FMXEN tokenets livepris!

Hvordan kjøpe FMXEN Interessert i å legge til XEN Crypto (FMXEN) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe FMXEN, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper FMXEN på MEXC nå!

XEN Crypto (FMXEN) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til FMXEN hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for FMXEN nå!

FMXEN prisforutsigelse Vil du vite hvor FMXEN kan være på vei? Vår FMXEN prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se FMXEN tokenets prisforutsigelse nå!

