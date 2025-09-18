Dagens XEN Crypto livepris er 0.000000000009552 USD. Spor prisoppdateringer for FMXEN til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk FMXEN pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens XEN Crypto livepris er 0.000000000009552 USD. Spor prisoppdateringer for FMXEN til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk FMXEN pristrenden enkelt hos MEXC nå.

XEN Crypto Logo

XEN Crypto Pris(FMXEN)

1 FMXEN til USD livepris:

$0.000000000009552
$0.000000000009552$0.000000000009552
-0.10%1D
USD
XEN Crypto (FMXEN) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 02:50:14 (UTC+8)

XEN Crypto (FMXEN) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.000000000009487
$ 0.000000000009487$ 0.000000000009487
24 timer lav
$ 0.000000000009979
$ 0.000000000009979$ 0.000000000009979
24 timer høy

$ 0.000000000009487
$ 0.000000000009487$ 0.000000000009487

$ 0.000000000009979
$ 0.000000000009979$ 0.000000000009979

--
----

--
----

-0.56%

-0.10%

+4.75%

+4.75%

XEN Crypto (FMXEN) sanntidsprisen er $ 0.000000000009552. I løpet av de siste 24 timene har FMXEN blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.000000000009487 og et toppnivå på $ 0.000000000009979, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til FMXEN er --, mens den rekordlave prisen er --.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har FMXEN endret seg med -0.56% i løpet av den siste timen, -0.10% over 24 timer og +4.75% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

XEN Crypto (FMXEN) Markedsinformasjon

--
----

$ 54.13K
$ 54.13K$ 54.13K

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

--
----

--
----

FTM

Nåværende markedsverdi på XEN Crypto er --, med et 24-timers handelsvolum på $ 54.13K. Den sirkulerende forsyningen på FMXEN er --, med en total tilgang på --. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er --.

XEN Crypto (FMXEN) Prishistorikk USD

Spor prisendringene XEN Crypto for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.00000000000000956-0.10%
30 dager$ +0.000000000000521+5.76%
60 dager$ -0.000000000003819-28.57%
90 dager$ -0.000000000001168-10.90%
XEN Crypto Prisendring i dag

I dag registrerte FMXEN en endring på $ -0.00000000000000956 (-0.10%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

XEN Crypto 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ +0.000000000000521 (+5.76%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

XEN Crypto 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så FMXEN en endring på $ -0.000000000003819 (-28.57%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

XEN Crypto 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ -0.000000000001168-10.90% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for XEN Crypto (FMXEN)?

Sjekk ut XEN Crypto Prishistorikk-siden nå.

Hva er XEN Crypto (FMXEN)

XEN is a self-custodial exchange of value. The XEN token is a valuable entity, intended to be optimal for p2p exchange - thus a medium of exchange

XEN Crypto er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere XEN Crypto investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk FMXEN Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om XEN Crypto på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din XEN Crypto kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

XEN Crypto Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil XEN Crypto (FMXEN) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine XEN Crypto (FMXEN) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for XEN Crypto.

Sjekk XEN Cryptoprisprognosen nå!

XEN Crypto (FMXEN) tokenomics

Å forstå tokenomics bak XEN Crypto (FMXEN) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om FMXEN tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe XEN Crypto (FMXEN)

Leter du etter hvordan du kjøperXEN Crypto? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe XEN Crypto på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

FMXEN til lokale valutaer

1 XEN Crypto(FMXEN) til VND
0.00000025136088
1 XEN Crypto(FMXEN) til AUD
A$0.00000000001442352
1 XEN Crypto(FMXEN) til GBP
0.00000000000706848
1 XEN Crypto(FMXEN) til EUR
0.0000000000081192
1 XEN Crypto(FMXEN) til USD
$0.000000000009552
1 XEN Crypto(FMXEN) til MYR
RM0.0000000000401184
1 XEN Crypto(FMXEN) til TRY
0.00000000039526176
1 XEN Crypto(FMXEN) til JPY
¥0.000000001404144
1 XEN Crypto(FMXEN) til ARS
ARS$0.00000001408843584
1 XEN Crypto(FMXEN) til RUB
0.00000000079749648
1 XEN Crypto(FMXEN) til INR
0.00000000084143568
1 XEN Crypto(FMXEN) til IDR
Rp0.00000015919993632
1 XEN Crypto(FMXEN) til KRW
0.00000001334070528
1 XEN Crypto(FMXEN) til PHP
0.00000000054503712
1 XEN Crypto(FMXEN) til EGP
￡E.0.00000000046011984
1 XEN Crypto(FMXEN) til BRL
R$0.00000000005081664
1 XEN Crypto(FMXEN) til CAD
C$0.00000000001308624
1 XEN Crypto(FMXEN) til BDT
0.00000000116286048
1 XEN Crypto(FMXEN) til NGN
0.00000001427794752
1 XEN Crypto(FMXEN) til COP
$0.0000000373125
1 XEN Crypto(FMXEN) til ZAR
R.0.00000000016553616
1 XEN Crypto(FMXEN) til UAH
0.00000000039468864
1 XEN Crypto(FMXEN) til TZS
T.Sh.0.00000002364349248
1 XEN Crypto(FMXEN) til VES
Bs0.000000001556976
1 XEN Crypto(FMXEN) til CLP
$0.00000000912216
1 XEN Crypto(FMXEN) til PKR
Rs0.00000000271123968
1 XEN Crypto(FMXEN) til KZT
0.00000000517154832
1 XEN Crypto(FMXEN) til THB
฿0.0000000003037536
1 XEN Crypto(FMXEN) til TWD
NT$0.00000000028875696
1 XEN Crypto(FMXEN) til AED
د.إ0.00000000003505584
1 XEN Crypto(FMXEN) til CHF
Fr0.00000000000754608
1 XEN Crypto(FMXEN) til HKD
HK$0.00000000007421904
1 XEN Crypto(FMXEN) til AMD
֏0.0000000036555504
1 XEN Crypto(FMXEN) til MAD
.د.م0.00000000008615904
1 XEN Crypto(FMXEN) til MXN
$0.00000000017566128
1 XEN Crypto(FMXEN) til SAR
ريال0.00000000003582
1 XEN Crypto(FMXEN) til ETB
Br0.00000000137138064
1 XEN Crypto(FMXEN) til KES
KSh0.00000000123392736
1 XEN Crypto(FMXEN) til JOD
د.أ0.000000000006772368
1 XEN Crypto(FMXEN) til PLN
0.00000000003457824
1 XEN Crypto(FMXEN) til RON
лв0.00000000004116912
1 XEN Crypto(FMXEN) til SEK
kr0.00000000008988432
1 XEN Crypto(FMXEN) til BGN
лв0.00000000001585632
1 XEN Crypto(FMXEN) til HUF
Ft0.00000000317336544
1 XEN Crypto(FMXEN) til CZK
0.00000000019743984
1 XEN Crypto(FMXEN) til KWD
د.ك0.00000000000291336
1 XEN Crypto(FMXEN) til ILS
0.00000000003180816
1 XEN Crypto(FMXEN) til BOB
Bs0.00000000006600432
1 XEN Crypto(FMXEN) til AZN
0.0000000000162384
1 XEN Crypto(FMXEN) til TJS
SM0.00000000008940672
1 XEN Crypto(FMXEN) til GEL
0.0000000000257904
1 XEN Crypto(FMXEN) til AOA
Kz0.00000000870731664
1 XEN Crypto(FMXEN) til BHD
.د.ب0.000000000003601104
1 XEN Crypto(FMXEN) til BMD
$0.000000000009552
1 XEN Crypto(FMXEN) til DKK
kr0.0000000000606552
1 XEN Crypto(FMXEN) til HNL
L0.00000000025035792
1 XEN Crypto(FMXEN) til MUR
0.00000000043308768
1 XEN Crypto(FMXEN) til NAD
$0.0000000001657272
1 XEN Crypto(FMXEN) til NOK
kr0.00000000009494688
1 XEN Crypto(FMXEN) til NZD
$0.0000000000162384
1 XEN Crypto(FMXEN) til PAB
B/.0.000000000009552
1 XEN Crypto(FMXEN) til PGK
K0.00000000003992736
1 XEN Crypto(FMXEN) til QAR
ر.ق0.00000000003467376
1 XEN Crypto(FMXEN) til RSD
дин.0.00000000095252544
1 XEN Crypto(FMXEN) til UZS
soʻm0.00000011792583984
1 XEN Crypto(FMXEN) til ALL
L0.00000000078765792
1 XEN Crypto(FMXEN) til ANG
ƒ0.00000000001709808
1 XEN Crypto(FMXEN) til AWG
ƒ0.0000000000171936
1 XEN Crypto(FMXEN) til BBD
$0.000000000019104
1 XEN Crypto(FMXEN) til BAM
KM0.00000000001585632
1 XEN Crypto(FMXEN) til BIF
Fr0.00000002851272
1 XEN Crypto(FMXEN) til BND
$0.00000000001222656
1 XEN Crypto(FMXEN) til BSD
$0.000000000009552
1 XEN Crypto(FMXEN) til JMD
$0.00000000153223632
1 XEN Crypto(FMXEN) til KHR
0.00000003836140512
1 XEN Crypto(FMXEN) til KMF
Fr0.000000003992736
1 XEN Crypto(FMXEN) til LAK
0.00000020765216976
1 XEN Crypto(FMXEN) til LKR
Rs0.00000000288928896
1 XEN Crypto(FMXEN) til MDL
L0.000000000157608
1 XEN Crypto(FMXEN) til MGA
Ar0.00000004226540304
1 XEN Crypto(FMXEN) til MOP
P0.00000000007651152
1 XEN Crypto(FMXEN) til MVR
0.0000000001461456
1 XEN Crypto(FMXEN) til MWK
MK0.00000001658332272
1 XEN Crypto(FMXEN) til MZN
MT0.0000000006103728
1 XEN Crypto(FMXEN) til NPR
Rs0.00000000134606784
1 XEN Crypto(FMXEN) til PYG
0.000000068220384
1 XEN Crypto(FMXEN) til RWF
Fr0.000000013840848
1 XEN Crypto(FMXEN) til SBD
$0.0000000000783264
1 XEN Crypto(FMXEN) til SCR
0.00000000013688016
1 XEN Crypto(FMXEN) til SRD
$0.00000000036383568
1 XEN Crypto(FMXEN) til SVC
$0.00000000008358
1 XEN Crypto(FMXEN) til SZL
L0.0000000001657272
1 XEN Crypto(FMXEN) til TMT
m0.000000000033432
1 XEN Crypto(FMXEN) til TND
د.ت0.00000000002779632
1 XEN Crypto(FMXEN) til TTD
$0.00000000006466704
1 XEN Crypto(FMXEN) til UGX
Sh0.000000033508416
1 XEN Crypto(FMXEN) til XAF
Fr0.000000005330016
1 XEN Crypto(FMXEN) til XCD
$0.0000000000257904
1 XEN Crypto(FMXEN) til XOF
Fr0.000000005330016
1 XEN Crypto(FMXEN) til XPF
Fr0.000000000964752
1 XEN Crypto(FMXEN) til BWP
P0.00000000012723264
1 XEN Crypto(FMXEN) til BZD
$0.00000000001919952
1 XEN Crypto(FMXEN) til CVE
$0.00000000089578656
1 XEN Crypto(FMXEN) til DJF
Fr0.000000001690704
1 XEN Crypto(FMXEN) til DOP
$0.00000000059241504
1 XEN Crypto(FMXEN) til DZD
د.ج0.00000000123755712
1 XEN Crypto(FMXEN) til FJD
$0.000000000021492
1 XEN Crypto(FMXEN) til GNF
Fr0.00000008305464
1 XEN Crypto(FMXEN) til GTQ
Q0.00000000007316832
1 XEN Crypto(FMXEN) til GYD
$0.00000000199913808
1 XEN Crypto(FMXEN) til ISK
kr0.000000001155792

XEN Crypto Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av XEN Crypto, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hvitbok
Offisiell XEN Crypto nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om XEN Crypto

Hvor mye er XEN Crypto (FMXEN) verdt i dag?
Live FMXEN prisen i USD er 0.000000000009552 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende FMXEN-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på FMXEN til USD er $ 0.000000000009552. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for XEN Crypto?
Markedsverdien for FMXEN er -- USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av FMXEN?
Den sirkulerende forsyningen av FMXEN er -- USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forFMXEN ?
FMXEN oppnådde en ATH-pris på -- USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på FMXEN?
FMXEN så en ATL-pris på -- USD.
Hva er handelsvolumet til FMXEN?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for FMXEN er $ 54.13K USD.
Vil FMXEN gå høyere i år?
FMXEN kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut FMXEN prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 02:50:14 (UTC+8)

XEN Crypto (FMXEN) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Bitcoin møtte press etter å ha brutt over $117 000

September 18, 2025

PEPEs gjennombrudd til $0.000011: Kan det tekniske bruddet og fellesskapsfrenetikken holde den bli-rik-rask-historien i live?

September 18, 2025

Aktivitet blant Litecoin-hvaler har økt til det høyeste nivået siden juli

September 17, 2025
Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

