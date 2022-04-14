FimarkCoin (FMC) tokenomics Oppdag viktig innsikt i FimarkCoin (FMC), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

FimarkCoin (FMC) Informasjon FMC is the native token of FMCPAY Exchange, aiming to simplify payment processes and enable efficient co-payment of transaction fees and travel expenses. FMCPAY Exchange, is a cryptocurrency and electronic stock exchange – owned by FUINRE corporation and registered for a financial business license in the US. They build scalable, secure blockchain-enabled solutions that supercharge users' experiences using digital assets. Offisiell nettside: https://fimarkcoin.com/ Teknisk dokument: https://fimarkcoin.com/whitepaper.pdf Blokkutforsker: https://tronscan.org/#/token20/TF8EjxT89LmcUNKV3fq55oeD5V44V7tjo2 Kjøp FMC nå!

FimarkCoin (FMC) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for FimarkCoin (FMC), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Total forsyning: $ 128.32B $ 128.32B $ 128.32B Sirkulerende forsyning: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 23.60M $ 23.60M $ 23.60M All-time high: $ 0.0027308 $ 0.0027308 $ 0.0027308 All-Time Low: $ 0.000154885329233886 $ 0.000154885329233886 $ 0.000154885329233886 Nåværende pris: $ 0.0001839 $ 0.0001839 $ 0.0001839 Lær mer om FimarkCoin (FMC) pris

FimarkCoin (FMC) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak FimarkCoin (FMC) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet FMC tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange FMC tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår FMCs tokenomics, kan du utforske FMC tokenets livepris!

Hvordan kjøpe FMC Interessert i å legge til FimarkCoin (FMC) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe FMC, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper FMC på MEXC nå!

FimarkCoin (FMC) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til FMC hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for FMC nå!

FMC prisforutsigelse Vil du vite hvor FMC kan være på vei? Vår FMC prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se FMC tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!