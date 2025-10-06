Fellaz pris i dag

Sanntids Fellaz (FLZ) pris i dag er $ 0.26319, med en 0.28% endring de siste 24 timene. Nåværende FLZ til USD konverteringssats er $ 0.26319 per FLZ.

Fellaz rangerer for tiden som #236 etter markedsverdi på $ 124.19M, med en sirkulerende forsyning på 471.87M FLZ. I løpet av de siste 24 timene FLZ har den blitt handlet mellom $ 0.26139(laveste) og $ 0.26825 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 7.031902618598005, mens tidenes laveste notering var $ 0.08700985391066055.

Kortsiktig har FLZ beveget seg -0.10% i løpet av den siste timen og -1.32% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet $ 41.84K.

Fellaz (FLZ) Markedsinformasjon

Rangering No.236 Markedsverdi $ 124.19M$ 124.19M $ 124.19M Volum (24 timer) $ 41.84K$ 41.84K $ 41.84K Fullt utvannet markedsverdi $ 526.38M$ 526.38M $ 526.38M Opplagsforsyning 471.87M 471.87M 471.87M Maksimal forsyning 2,000,000,000 2,000,000,000 2,000,000,000 Total forsyning 2,000,000,000 2,000,000,000 2,000,000,000 Opplagsforsyning 23.59% Offentlig blokkjede ETH

