Fellaz Pris(FLZ)
Sanntids Fellaz (FLZ) pris i dag er $ 0.26319, med en 0.28% endring de siste 24 timene. Nåværende FLZ til USD konverteringssats er $ 0.26319 per FLZ.
Fellaz rangerer for tiden som #236 etter markedsverdi på $ 124.19M, med en sirkulerende forsyning på 471.87M FLZ. I løpet av de siste 24 timene FLZ har den blitt handlet mellom $ 0.26139(laveste) og $ 0.26825 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 7.031902618598005, mens tidenes laveste notering var $ 0.08700985391066055.
Kortsiktig har FLZ beveget seg -0.10% i løpet av den siste timen og -1.32% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet $ 41.84K.
Nåværende markedsverdi på Fellaz er $ 124.19M, med et 24-timers handelsvolum på $ 41.84K. Den sirkulerende forsyningen på FLZ er 471.87M, med en total tilgang på 2000000000. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 526.38M.
Spor prisendringene Fellaz for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:
|Periode
|Endring (USD)
|Endring (%)
|I dag
|$ -0.000739
|-0.27%
|30 dager
|$ -0.0022
|-0.83%
|60 dager
|$ -0.02483
|-8.63%
|90 dager
|$ +0.15446
|+142.05%
I dag registrerte FLZ en endring på $ -0.000739 (-0.27%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.
I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ -0.0022 (-0.83%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.
Ved å utvide visningen til 60 dager, så FLZ en endring på $ -0.02483 (-8.63%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.
Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ +0.15446+142.05% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.
As the ultimate Web2-Web3 entertainment powerhouse Fellaz fuses traditional media, blockchain, and AI to power immersive fan experiences and unlock creator potential worldwide.
For en mer dyptgående forståelse av Fellaz, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:
Beløp
1 FLZ = 0.26318 USD