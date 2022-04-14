Flex Ungovernance (FLX) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Flex Ungovernance (FLX), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Flex Ungovernance (FLX) Informasjon The RAI system will have decentralized security incentives through the Reflexer ungovernance token, FLX. The principle of “ungovernance” comes from our desire to progressively remove human control from the RAI system, thus making it socially scalable. Offisiell nettside: https://reflexer.finance/ Teknisk dokument: http://docs.reflexer.finance/ Blokkutforsker: https://etherscan.io/token/0x6243d8cea23066d098a15582d81a598b4e8391f4 Kjøp FLX nå!

Flex Ungovernance (FLX) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Flex Ungovernance (FLX), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 380.03K $ 380.03K $ 380.03K Total forsyning: $ 999.72K $ 999.72K $ 999.72K Sirkulerende forsyning: $ 193.80K $ 193.80K $ 193.80K FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 1.96M $ 1.96M $ 1.96M All-time high: $ 949.59 $ 949.59 $ 949.59 All-Time Low: $ 1.154160395878768 $ 1.154160395878768 $ 1.154160395878768 Nåværende pris: $ 1.961 $ 1.961 $ 1.961 Lær mer om Flex Ungovernance (FLX) pris

Flex Ungovernance (FLX) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Flex Ungovernance (FLX) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet FLX tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange FLX tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår FLXs tokenomics, kan du utforske FLX tokenets livepris!

Flex Ungovernance (FLX) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til FLX hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for FLX nå!

