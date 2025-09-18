Dagens Flex Ungovernance livepris er 1.926 USD. Spor prisoppdateringer for FLX til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk FLX pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Flex Ungovernance livepris er 1.926 USD. Spor prisoppdateringer for FLX til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk FLX pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Mer om FLX

FLX Prisinformasjon

FLX teknisk dokument

FLX Offisiell nettside

FLX tokenomics

FLX Prisprognose

FLX-historikk

FLX Kjøpeguide

FLX-til-fiat-valutakonverter

FLX Spot

Før-marked

Tjen

Airdrop+

Nyheter

Blogg

Lær

Flex Ungovernance Logo

Flex Ungovernance Pris(FLX)

1 FLX til USD livepris:

$1.926
$1.926$1.926
-4.36%1D
USD
Flex Ungovernance (FLX) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 04:06:13 (UTC+8)

Flex Ungovernance (FLX) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 1.922
$ 1.922$ 1.922
24 timer lav
$ 2.885
$ 2.885$ 2.885
24 timer høy

$ 1.922
$ 1.922$ 1.922

$ 2.885
$ 2.885$ 2.885

$ 2,694.400487426686
$ 2,694.400487426686$ 2,694.400487426686

$ 1.154160395878768
$ 1.154160395878768$ 1.154160395878768

-0.32%

-4.36%

-10.71%

-10.71%

Flex Ungovernance (FLX) sanntidsprisen er $ 1.926. I løpet av de siste 24 timene har FLX blitt handlet mellom et bunnivå på $ 1.922 og et toppnivå på $ 2.885, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til FLX er $ 2,694.400487426686, mens den rekordlave prisen er $ 1.154160395878768.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har FLX endret seg med -0.32% i løpet av den siste timen, -4.36% over 24 timer og -10.71% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Flex Ungovernance (FLX) Markedsinformasjon

No.2646

$ 373.25K
$ 373.25K$ 373.25K

$ 51.23K
$ 51.23K$ 51.23K

$ 1.93M
$ 1.93M$ 1.93M

193.80K
193.80K 193.80K

1,000,000
1,000,000 1,000,000

999,715
999,715 999,715

19.37%

ETH

Nåværende markedsverdi på Flex Ungovernance er $ 373.25K, med et 24-timers handelsvolum på $ 51.23K. Den sirkulerende forsyningen på FLX er 193.80K, med en total tilgang på 999715. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 1.93M.

Flex Ungovernance (FLX) Prishistorikk USD

Spor prisendringene Flex Ungovernance for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.0878-4.36%
30 dager$ -0.194-9.16%
60 dager$ -1.664-46.36%
90 dager$ -0.423-18.01%
Flex Ungovernance Prisendring i dag

I dag registrerte FLX en endring på $ -0.0878 (-4.36%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

Flex Ungovernance 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ -0.194 (-9.16%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

Flex Ungovernance 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så FLX en endring på $ -1.664 (-46.36%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

Flex Ungovernance 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ -0.423-18.01% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for Flex Ungovernance (FLX)?

Sjekk ut Flex Ungovernance Prishistorikk-siden nå.

Hva er Flex Ungovernance (FLX)

The RAI system will have decentralized security incentives through the Reflexer ungovernance token, FLX. The principle of “ungovernance” comes from our desire to progressively remove human control from the RAI system, thus making it socially scalable.

Flex Ungovernance er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere Flex Ungovernance investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk FLX Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om Flex Ungovernance på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din Flex Ungovernance kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

Flex Ungovernance Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Flex Ungovernance (FLX) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Flex Ungovernance (FLX) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Flex Ungovernance.

Sjekk Flex Ungovernanceprisprognosen nå!

Flex Ungovernance (FLX) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Flex Ungovernance (FLX) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om FLX tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Flex Ungovernance (FLX)

Leter du etter hvordan du kjøperFlex Ungovernance? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Flex Ungovernance på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

FLX til lokale valutaer

1 Flex Ungovernance(FLX) til VND
50,682.69
1 Flex Ungovernance(FLX) til AUD
A$2.90826
1 Flex Ungovernance(FLX) til GBP
1.42524
1 Flex Ungovernance(FLX) til EUR
1.6371
1 Flex Ungovernance(FLX) til USD
$1.926
1 Flex Ungovernance(FLX) til MYR
RM8.0892
1 Flex Ungovernance(FLX) til TRY
79.69788
1 Flex Ungovernance(FLX) til JPY
¥283.122
1 Flex Ungovernance(FLX) til ARS
ARS$2,840.69592
1 Flex Ungovernance(FLX) til RUB
160.821
1 Flex Ungovernance(FLX) til INR
169.66134
1 Flex Ungovernance(FLX) til IDR
Rp32,099.98716
1 Flex Ungovernance(FLX) til KRW
2,689.92864
1 Flex Ungovernance(FLX) til PHP
109.80126
1 Flex Ungovernance(FLX) til EGP
￡E.92.75616
1 Flex Ungovernance(FLX) til BRL
R$10.22706
1 Flex Ungovernance(FLX) til CAD
C$2.63862
1 Flex Ungovernance(FLX) til BDT
234.47124
1 Flex Ungovernance(FLX) til NGN
2,878.90776
1 Flex Ungovernance(FLX) til COP
$7,523.4375
1 Flex Ungovernance(FLX) til ZAR
R.33.35832
1 Flex Ungovernance(FLX) til UAH
79.58232
1 Flex Ungovernance(FLX) til TZS
T.Sh.4,767.31224
1 Flex Ungovernance(FLX) til VES
Bs313.938
1 Flex Ungovernance(FLX) til CLP
$1,839.33
1 Flex Ungovernance(FLX) til PKR
Rs546.67584
1 Flex Ungovernance(FLX) til KZT
1,042.75566
1 Flex Ungovernance(FLX) til THB
฿61.2468
1 Flex Ungovernance(FLX) til TWD
NT$58.20372
1 Flex Ungovernance(FLX) til AED
د.إ7.06842
1 Flex Ungovernance(FLX) til CHF
Fr1.52154
1 Flex Ungovernance(FLX) til HKD
HK$14.96502
1 Flex Ungovernance(FLX) til AMD
֏737.0802
1 Flex Ungovernance(FLX) til MAD
.د.م17.37252
1 Flex Ungovernance(FLX) til MXN
$35.41914
1 Flex Ungovernance(FLX) til SAR
ريال7.2225
1 Flex Ungovernance(FLX) til ETB
Br276.51582
1 Flex Ungovernance(FLX) til KES
KSh248.80068
1 Flex Ungovernance(FLX) til JOD
د.أ1.365534
1 Flex Ungovernance(FLX) til PLN
6.97212
1 Flex Ungovernance(FLX) til RON
лв8.32032
1 Flex Ungovernance(FLX) til SEK
kr18.12366
1 Flex Ungovernance(FLX) til BGN
лв3.19716
1 Flex Ungovernance(FLX) til HUF
Ft639.85572
1 Flex Ungovernance(FLX) til CZK
39.82968
1 Flex Ungovernance(FLX) til KWD
د.ك0.58743
1 Flex Ungovernance(FLX) til ILS
6.41358
1 Flex Ungovernance(FLX) til BOB
Bs13.30866
1 Flex Ungovernance(FLX) til AZN
3.2742
1 Flex Ungovernance(FLX) til TJS
SM18.02736
1 Flex Ungovernance(FLX) til GEL
5.2002
1 Flex Ungovernance(FLX) til AOA
Kz1,755.68382
1 Flex Ungovernance(FLX) til BHD
.د.ب0.726102
1 Flex Ungovernance(FLX) til BMD
$1.926
1 Flex Ungovernance(FLX) til DKK
kr12.2301
1 Flex Ungovernance(FLX) til HNL
L50.48046
1 Flex Ungovernance(FLX) til MUR
87.32484
1 Flex Ungovernance(FLX) til NAD
$33.4161
1 Flex Ungovernance(FLX) til NOK
kr19.14444
1 Flex Ungovernance(FLX) til NZD
$3.2742
1 Flex Ungovernance(FLX) til PAB
B/.1.926
1 Flex Ungovernance(FLX) til PGK
K8.05068
1 Flex Ungovernance(FLX) til QAR
ر.ق6.99138
1 Flex Ungovernance(FLX) til RSD
дин.192.07998
1 Flex Ungovernance(FLX) til UZS
soʻm23,777.76042
1 Flex Ungovernance(FLX) til ALL
L158.81796
1 Flex Ungovernance(FLX) til ANG
ƒ3.44754
1 Flex Ungovernance(FLX) til AWG
ƒ3.4668
1 Flex Ungovernance(FLX) til BBD
$3.852
1 Flex Ungovernance(FLX) til BAM
KM3.19716
1 Flex Ungovernance(FLX) til BIF
Fr5,749.11
1 Flex Ungovernance(FLX) til BND
$2.46528
1 Flex Ungovernance(FLX) til BSD
$1.926
1 Flex Ungovernance(FLX) til JMD
$308.94966
1 Flex Ungovernance(FLX) til KHR
7,734.93156
1 Flex Ungovernance(FLX) til KMF
Fr805.068
1 Flex Ungovernance(FLX) til LAK
41,869.56438
1 Flex Ungovernance(FLX) til LKR
Rs582.57648
1 Flex Ungovernance(FLX) til MDL
L31.779
1 Flex Ungovernance(FLX) til MGA
Ar8,522.10702
1 Flex Ungovernance(FLX) til MOP
P15.42726
1 Flex Ungovernance(FLX) til MVR
29.4678
1 Flex Ungovernance(FLX) til MWK
MK3,343.74786
1 Flex Ungovernance(FLX) til MZN
MT123.0714
1 Flex Ungovernance(FLX) til NPR
Rs271.41192
1 Flex Ungovernance(FLX) til PYG
13,755.492
1 Flex Ungovernance(FLX) til RWF
Fr2,790.774
1 Flex Ungovernance(FLX) til SBD
$15.7932
1 Flex Ungovernance(FLX) til SCR
27.59958
1 Flex Ungovernance(FLX) til SRD
$73.36134
1 Flex Ungovernance(FLX) til SVC
$16.8525
1 Flex Ungovernance(FLX) til SZL
L33.4161
1 Flex Ungovernance(FLX) til TMT
m6.741
1 Flex Ungovernance(FLX) til TND
د.ت5.60466
1 Flex Ungovernance(FLX) til TTD
$13.03902
1 Flex Ungovernance(FLX) til UGX
Sh6,756.408
1 Flex Ungovernance(FLX) til XAF
Fr1,074.708
1 Flex Ungovernance(FLX) til XCD
$5.2002
1 Flex Ungovernance(FLX) til XOF
Fr1,074.708
1 Flex Ungovernance(FLX) til XPF
Fr194.526
1 Flex Ungovernance(FLX) til BWP
P25.65432
1 Flex Ungovernance(FLX) til BZD
$3.87126
1 Flex Ungovernance(FLX) til CVE
$180.62028
1 Flex Ungovernance(FLX) til DJF
Fr340.902
1 Flex Ungovernance(FLX) til DOP
$119.45052
1 Flex Ungovernance(FLX) til DZD
د.ج249.53256
1 Flex Ungovernance(FLX) til FJD
$4.3335
1 Flex Ungovernance(FLX) til GNF
Fr16,746.57
1 Flex Ungovernance(FLX) til GTQ
Q14.75316
1 Flex Ungovernance(FLX) til GYD
$403.09254
1 Flex Ungovernance(FLX) til ISK
kr233.046

Flex Ungovernance Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Flex Ungovernance, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hvitbok
Offisiell Flex Ungovernance nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om Flex Ungovernance

Hvor mye er Flex Ungovernance (FLX) verdt i dag?
Live FLX prisen i USD er 1.926 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende FLX-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på FLX til USD er $ 1.926. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Flex Ungovernance?
Markedsverdien for FLX er $ 373.25K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av FLX?
Den sirkulerende forsyningen av FLX er 193.80K USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forFLX ?
FLX oppnådde en ATH-pris på 2,694.400487426686 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på FLX?
FLX så en ATL-pris på 1.154160395878768 USD.
Hva er handelsvolumet til FLX?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for FLX er $ 51.23K USD.
Vil FLX gå høyere i år?
FLX kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut FLX prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 04:06:13 (UTC+8)

Flex Ungovernance (FLX) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Populære nyheter

Bitcoin møtte press etter å ha brutt over $117 000

September 18, 2025

PEPEs gjennombrudd til $0.000011: Kan det tekniske bruddet og fellesskapsfrenetikken holde den bli-rik-rask-historien i live?

September 18, 2025

Aktivitet blant Litecoin-hvaler har økt til det høyeste nivået siden juli

September 17, 2025
Se mer

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

FLX-til-USD-kalkulator

Beløp

FLX
FLX
USD
USD

1 FLX = 1.926 USD

Handle FLX

FLXUSDT
$1.926
$1.926$1.926
-4.13%

Bli med i MEXC i dag

-- Spot Maker-avgift, -- Spot Taker-gebyr
-- Futures Maker-gebyr, -- Gebyr for futures taker