OmniFlix Network (FLIX) tokenomics Oppdag viktig innsikt i OmniFlix Network (FLIX), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

OmniFlix Network (FLIX) Informasjon OmniFlix Network is a p2p network for creators & sovereign communities to manage, distribute and monetize tokenized media IP. OmniFlix.tv is the flagship video publishing platform that is live right now with 1200+ interactive videos and is powered by OmniFlix media infra which live broadcasted 650M+ watch minutes since 2018. Offisiell nettside: https://omniflix.network/ Blokkutforsker: https://mintscan.io/omniflix Kjøp FLIX nå!

OmniFlix Network (FLIX) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for OmniFlix Network (FLIX), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 2.10M $ 2.10M $ 2.10M Total forsyning: $ 357.24M $ 357.24M $ 357.24M Sirkulerende forsyning: $ 250.76M $ 250.76M $ 250.76M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 8.37M $ 8.37M $ 8.37M All-time high: $ 0.19 $ 0.19 $ 0.19 All-Time Low: $ 0.007708506413549168 $ 0.007708506413549168 $ 0.007708506413549168 Nåværende pris: $ 0.00837 $ 0.00837 $ 0.00837 Lær mer om OmniFlix Network (FLIX) pris

OmniFlix Network (FLIX) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak OmniFlix Network (FLIX) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet FLIX tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange FLIX tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår FLIXs tokenomics, kan du utforske FLIX tokenets livepris!

Hvordan kjøpe FLIX Interessert i å legge til OmniFlix Network (FLIX) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe FLIX, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper FLIX på MEXC nå!

OmniFlix Network (FLIX) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til FLIX hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for FLIX nå!

FLIX prisforutsigelse Vil du vite hvor FLIX kan være på vei? Vår FLIX prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se FLIX tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!