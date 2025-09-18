Dagens OmniFlix Network livepris er 0.00957 USD. Spor prisoppdateringer for FLIX til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk FLIX pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens OmniFlix Network livepris er 0.00957 USD. Spor prisoppdateringer for FLIX til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk FLIX pristrenden enkelt hos MEXC nå.

OmniFlix Network Pris(FLIX)

1 FLIX til USD livepris:

$0.00957
-1.13%1D
USD
OmniFlix Network (FLIX) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 01:32:22 (UTC+8)

OmniFlix Network (FLIX) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.00882
24 timer lav
$ 0.01026
24 timer høy

$ 0.00882
$ 0.01026
$ 0.49346043293993547
$ 0.007708506413549168
-1.14%

-1.13%

-13.56%

-13.56%

OmniFlix Network (FLIX) sanntidsprisen er $ 0.00957. I løpet av de siste 24 timene har FLIX blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00882 og et toppnivå på $ 0.01026, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til FLIX er $ 0.49346043293993547, mens den rekordlave prisen er $ 0.007708506413549168.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har FLIX endret seg med -1.14% i løpet av den siste timen, -1.13% over 24 timer og -13.56% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

OmniFlix Network (FLIX) Markedsinformasjon

No.1789

$ 2.40M
$ 90.64K
$ 9.57M
250.76M
1,000,000,000
357,242,302
25.07%

OMNIFLIX

Nåværende markedsverdi på OmniFlix Network er $ 2.40M, med et 24-timers handelsvolum på $ 90.64K. Den sirkulerende forsyningen på FLIX er 250.76M, med en total tilgang på 357242302. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 9.57M.

OmniFlix Network (FLIX) Prishistorikk USD

Spor prisendringene OmniFlix Network for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.0001094-1.13%
30 dager$ -0.00431-31.06%
60 dager$ -0.00445-31.75%
90 dager$ -0.00173-15.31%
OmniFlix Network Prisendring i dag

I dag registrerte FLIX en endring på $ -0.0001094 (-1.13%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

OmniFlix Network 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ -0.00431 (-31.06%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

OmniFlix Network 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så FLIX en endring på $ -0.00445 (-31.75%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

OmniFlix Network 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ -0.00173-15.31% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for OmniFlix Network (FLIX)?

Sjekk ut OmniFlix Network Prishistorikk-siden nå.

Hva er OmniFlix Network (FLIX)

OmniFlix Network is a p2p network for creators & sovereign communities to manage, distribute and monetize tokenized media IP. OmniFlix.tv is the flagship video publishing platform that is live right now with 1200+ interactive videos and is powered by OmniFlix media infra which live broadcasted 650M+ watch minutes since 2018.

OmniFlix Network er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår.

I tillegg kan du:
- Sjekk FLIX Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din OmniFlix Network kjøpsopplevelse jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din OmniFlix Network kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

OmniFlix Network Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil OmniFlix Network (FLIX) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine OmniFlix Network (FLIX) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år?

Sjekk OmniFlix Networkprisprognosen nå!

OmniFlix Network (FLIX) tokenomics

Å forstå tokenomics bak OmniFlix Network (FLIX) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om FLIX tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe OmniFlix Network (FLIX)

Leter du etter hvordan du kjøperOmniFlix Network? Prosessen er enkel og problemfri!

FLIX til lokale valutaer

OmniFlix Network Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av OmniFlix Network, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Offisiell OmniFlix Network nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om OmniFlix Network

Hvor mye er OmniFlix Network (FLIX) verdt i dag?
Live FLIX prisen i USD er 0.00957 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende FLIX-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på FLIX til USD er $ 0.00957. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for OmniFlix Network?
Markedsverdien for FLIX er $ 2.40M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av FLIX?
Den sirkulerende forsyningen av FLIX er 250.76M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forFLIX ?
FLIX oppnådde en ATH-pris på 0.49346043293993547 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på FLIX?
FLIX så en ATL-pris på 0.007708506413549168 USD.
Hva er handelsvolumet til FLIX?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for FLIX er $ 90.64K USD.
Vil FLIX gå høyere i år?
FLIX kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut FLIX prisprognosen for en mer grundig analyse.
OmniFlix Network (FLIX) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

