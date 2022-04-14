FluidTokens (FLDT) tokenomics Oppdag viktig innsikt i FluidTokens (FLDT), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

FluidTokens (FLDT) Informasjon FluidTokens kicked off its journey on the Cardano blockchain as a DeFi platform, presenting a diverse range of services like lending, borrowing, staking, and an array of other inventive products including rental options, boosted stake features, and more. Offisiell nettside: https://fluidtokens.com/ Teknisk dokument: https://docs.fluidtokens.com/ Blokkutforsker: https://cardanoscan.io/token/577f0b1342f8f8f4aed3388b80a8535812950c7a892495c0ecdf0f1e0014df10464c4454 Kjøp FLDT nå!

FluidTokens (FLDT) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for FluidTokens (FLDT), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Total forsyning: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Sirkulerende forsyning: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 25.65M $ 25.65M $ 25.65M All-time high: $ 0.77 $ 0.77 $ 0.77 All-Time Low: $ 0.05527900164573878 $ 0.05527900164573878 $ 0.05527900164573878 Nåværende pris: $ 0.25645 $ 0.25645 $ 0.25645 Lær mer om FluidTokens (FLDT) pris

FluidTokens (FLDT) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak FluidTokens (FLDT) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet FLDT tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange FLDT tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår FLDTs tokenomics, kan du utforske FLDT tokenets livepris!

Hvordan kjøpe FLDT Interessert i å legge til FluidTokens (FLDT) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe FLDT, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper FLDT på MEXC nå!

FluidTokens (FLDT) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til FLDT hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for FLDT nå!

FLDT prisforutsigelse Vil du vite hvor FLDT kan være på vei? Vår FLDT prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se FLDT tokenets prisforutsigelse nå!

