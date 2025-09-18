Dagens FluidTokens livepris er 0.27925 USD. Spor prisoppdateringer for FLDT til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk FLDT pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens FluidTokens livepris er 0.27925 USD. Spor prisoppdateringer for FLDT til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk FLDT pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Mer om FLDT

FLDT Prisinformasjon

FLDT teknisk dokument

FLDT Offisiell nettside

FLDT tokenomics

FLDT Prisprognose

FLDT-historikk

FLDT Kjøpeguide

FLDT-til-fiat-valutakonverter

FLDT Spot

Før-marked

Tjen

Airdrop+

Nyheter

Blogg

Lær

FluidTokens Logo

FluidTokens Pris(FLDT)

1 FLDT til USD livepris:

$0.27925
$0.27925$0.27925
-0.05%1D
USD
FluidTokens (FLDT) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 04:05:52 (UTC+8)

FluidTokens (FLDT) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.27777
$ 0.27777$ 0.27777
24 timer lav
$ 0.29026
$ 0.29026$ 0.29026
24 timer høy

$ 0.27777
$ 0.27777$ 0.27777

$ 0.29026
$ 0.29026$ 0.29026

$ 0.5260375866403589
$ 0.5260375866403589$ 0.5260375866403589

$ 0.05527900164573878
$ 0.05527900164573878$ 0.05527900164573878

-0.13%

-0.05%

-0.35%

-0.35%

FluidTokens (FLDT) sanntidsprisen er $ 0.27925. I løpet av de siste 24 timene har FLDT blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.27777 og et toppnivå på $ 0.29026, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til FLDT er $ 0.5260375866403589, mens den rekordlave prisen er $ 0.05527900164573878.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har FLDT endret seg med -0.13% i løpet av den siste timen, -0.05% over 24 timer og -0.35% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

FluidTokens (FLDT) Markedsinformasjon

No.4274

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 62.62K
$ 62.62K$ 62.62K

$ 27.93M
$ 27.93M$ 27.93M

0.00
0.00 0.00

100,000,000
100,000,000 100,000,000

100,000,000
100,000,000 100,000,000

0.00%

ADA

Nåværende markedsverdi på FluidTokens er $ 0.00, med et 24-timers handelsvolum på $ 62.62K. Den sirkulerende forsyningen på FLDT er 0.00, med en total tilgang på 100000000. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 27.93M.

FluidTokens (FLDT) Prishistorikk USD

Spor prisendringene FluidTokens for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.0001397-0.05%
30 dager$ +0.04472+19.06%
60 dager$ +0.03996+16.69%
90 dager$ +0.11853+73.74%
FluidTokens Prisendring i dag

I dag registrerte FLDT en endring på $ -0.0001397 (-0.05%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

FluidTokens 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ +0.04472 (+19.06%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

FluidTokens 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så FLDT en endring på $ +0.03996 (+16.69%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

FluidTokens 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ +0.11853+73.74% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for FluidTokens (FLDT)?

Sjekk ut FluidTokens Prishistorikk-siden nå.

Hva er FluidTokens (FLDT)

FluidTokens kicked off its journey on the Cardano blockchain as a DeFi platform, presenting a diverse range of services like lending, borrowing, staking, and an array of other inventive products including rental options, boosted stake features, and more.

FluidTokens er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere FluidTokens investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk FLDT Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om FluidTokens på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din FluidTokens kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

FluidTokens Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil FluidTokens (FLDT) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine FluidTokens (FLDT) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for FluidTokens.

Sjekk FluidTokensprisprognosen nå!

FluidTokens (FLDT) tokenomics

Å forstå tokenomics bak FluidTokens (FLDT) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om FLDT tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe FluidTokens (FLDT)

Leter du etter hvordan du kjøperFluidTokens? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe FluidTokens på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

FLDT til lokale valutaer

1 FluidTokens(FLDT) til VND
7,348.46375
1 FluidTokens(FLDT) til AUD
A$0.4216675
1 FluidTokens(FLDT) til GBP
0.206645
1 FluidTokens(FLDT) til EUR
0.2373625
1 FluidTokens(FLDT) til USD
$0.27925
1 FluidTokens(FLDT) til MYR
RM1.17285
1 FluidTokens(FLDT) til TRY
11.555365
1 FluidTokens(FLDT) til JPY
¥41.04975
1 FluidTokens(FLDT) til ARS
ARS$411.87141
1 FluidTokens(FLDT) til RUB
23.317375
1 FluidTokens(FLDT) til INR
24.5991325
1 FluidTokens(FLDT) til IDR
Rp4,654.164805
1 FluidTokens(FLDT) til KRW
390.01172
1 FluidTokens(FLDT) til PHP
15.9200425
1 FluidTokens(FLDT) til EGP
￡E.13.44868
1 FluidTokens(FLDT) til BRL
R$1.4828175
1 FluidTokens(FLDT) til CAD
C$0.3825725
1 FluidTokens(FLDT) til BDT
33.995895
1 FluidTokens(FLDT) til NGN
417.41173
1 FluidTokens(FLDT) til COP
$1,090.8203125
1 FluidTokens(FLDT) til ZAR
R.4.83661
1 FluidTokens(FLDT) til UAH
11.53861
1 FluidTokens(FLDT) til TZS
T.Sh.691.21077
1 FluidTokens(FLDT) til VES
Bs45.51775
1 FluidTokens(FLDT) til CLP
$266.68375
1 FluidTokens(FLDT) til PKR
Rs79.26232
1 FluidTokens(FLDT) til KZT
151.1887425
1 FluidTokens(FLDT) til THB
฿8.88015
1 FluidTokens(FLDT) til TWD
NT$8.438935
1 FluidTokens(FLDT) til AED
د.إ1.0248475
1 FluidTokens(FLDT) til CHF
Fr0.2206075
1 FluidTokens(FLDT) til HKD
HK$2.1697725
1 FluidTokens(FLDT) til AMD
֏106.868975
1 FluidTokens(FLDT) til MAD
.د.م2.518835
1 FluidTokens(FLDT) til MXN
$5.1354075
1 FluidTokens(FLDT) til SAR
ريال1.0471875
1 FluidTokens(FLDT) til ETB
Br40.0919225
1 FluidTokens(FLDT) til KES
KSh36.073515
1 FluidTokens(FLDT) til JOD
د.أ0.19798825
1 FluidTokens(FLDT) til PLN
1.010885
1 FluidTokens(FLDT) til RON
лв1.2035675
1 FluidTokens(FLDT) til SEK
kr2.6277425
1 FluidTokens(FLDT) til BGN
лв0.463555
1 FluidTokens(FLDT) til HUF
Ft92.772435
1 FluidTokens(FLDT) til CZK
5.77489
1 FluidTokens(FLDT) til KWD
د.ك0.08517125
1 FluidTokens(FLDT) til ILS
0.9299025
1 FluidTokens(FLDT) til BOB
Bs1.9296175
1 FluidTokens(FLDT) til AZN
0.474725
1 FluidTokens(FLDT) til TJS
SM2.61378
1 FluidTokens(FLDT) til GEL
0.753975
1 FluidTokens(FLDT) til AOA
Kz254.5559225
1 FluidTokens(FLDT) til BHD
.د.ب0.10527725
1 FluidTokens(FLDT) til BMD
$0.27925
1 FluidTokens(FLDT) til DKK
kr1.7732375
1 FluidTokens(FLDT) til HNL
L7.3191425
1 FluidTokens(FLDT) til MUR
12.661195
1 FluidTokens(FLDT) til NAD
$4.8449875
1 FluidTokens(FLDT) til NOK
kr2.775745
1 FluidTokens(FLDT) til NZD
$0.474725
1 FluidTokens(FLDT) til PAB
B/.0.27925
1 FluidTokens(FLDT) til PGK
K1.167265
1 FluidTokens(FLDT) til QAR
ر.ق1.0136775
1 FluidTokens(FLDT) til RSD
дин.27.8496025
1 FluidTokens(FLDT) til UZS
soʻm3,447.5283475
1 FluidTokens(FLDT) til ALL
L23.026955
1 FluidTokens(FLDT) til ANG
ƒ0.4998575
1 FluidTokens(FLDT) til AWG
ƒ0.50265
1 FluidTokens(FLDT) til BBD
$0.5585
1 FluidTokens(FLDT) til BAM
KM0.463555
1 FluidTokens(FLDT) til BIF
Fr833.56125
1 FluidTokens(FLDT) til BND
$0.35744
1 FluidTokens(FLDT) til BSD
$0.27925
1 FluidTokens(FLDT) til JMD
$44.7944925
1 FluidTokens(FLDT) til KHR
1,121.484755
1 FluidTokens(FLDT) til KMF
Fr116.7265
1 FluidTokens(FLDT) til LAK
6,070.6520525
1 FluidTokens(FLDT) til LKR
Rs84.46754
1 FluidTokens(FLDT) til MDL
L4.607625
1 FluidTokens(FLDT) til MGA
Ar1,235.6170225
1 FluidTokens(FLDT) til MOP
P2.2367925
1 FluidTokens(FLDT) til MVR
4.272525
1 FluidTokens(FLDT) til MWK
MK484.8087175
1 FluidTokens(FLDT) til MZN
MT17.844075
1 FluidTokens(FLDT) til NPR
Rs39.35191
1 FluidTokens(FLDT) til PYG
1,994.4035
1 FluidTokens(FLDT) til RWF
Fr404.63325
1 FluidTokens(FLDT) til SBD
$2.28985
1 FluidTokens(FLDT) til SCR
4.0016525
1 FluidTokens(FLDT) til SRD
$10.6366325
1 FluidTokens(FLDT) til SVC
$2.4434375
1 FluidTokens(FLDT) til SZL
L4.8449875
1 FluidTokens(FLDT) til TMT
m0.977375
1 FluidTokens(FLDT) til TND
د.ت0.8126175
1 FluidTokens(FLDT) til TTD
$1.8905225
1 FluidTokens(FLDT) til UGX
Sh979.609
1 FluidTokens(FLDT) til XAF
Fr155.8215
1 FluidTokens(FLDT) til XCD
$0.753975
1 FluidTokens(FLDT) til XOF
Fr155.8215
1 FluidTokens(FLDT) til XPF
Fr28.20425
1 FluidTokens(FLDT) til BWP
P3.71961
1 FluidTokens(FLDT) til BZD
$0.5612925
1 FluidTokens(FLDT) til CVE
$26.188065
1 FluidTokens(FLDT) til DJF
Fr49.42725
1 FluidTokens(FLDT) til DOP
$17.319085
1 FluidTokens(FLDT) til DZD
د.ج36.17963
1 FluidTokens(FLDT) til FJD
$0.6283125
1 FluidTokens(FLDT) til GNF
Fr2,428.07875
1 FluidTokens(FLDT) til GTQ
Q2.139055
1 FluidTokens(FLDT) til GYD
$58.4442325
1 FluidTokens(FLDT) til ISK
kr33.78925

FluidTokens Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av FluidTokens, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hvitbok
Offisiell FluidTokens nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om FluidTokens

Hvor mye er FluidTokens (FLDT) verdt i dag?
Live FLDT prisen i USD er 0.27925 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende FLDT-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på FLDT til USD er $ 0.27925. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for FluidTokens?
Markedsverdien for FLDT er $ 0.00 USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av FLDT?
Den sirkulerende forsyningen av FLDT er 0.00 USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forFLDT ?
FLDT oppnådde en ATH-pris på 0.5260375866403589 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på FLDT?
FLDT så en ATL-pris på 0.05527900164573878 USD.
Hva er handelsvolumet til FLDT?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for FLDT er $ 62.62K USD.
Vil FLDT gå høyere i år?
FLDT kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut FLDT prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 04:05:52 (UTC+8)

FluidTokens (FLDT) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Populære nyheter

Bitcoin møtte press etter å ha brutt over $117 000

September 18, 2025

PEPEs gjennombrudd til $0.000011: Kan det tekniske bruddet og fellesskapsfrenetikken holde den bli-rik-rask-historien i live?

September 18, 2025

Aktivitet blant Litecoin-hvaler har økt til det høyeste nivået siden juli

September 17, 2025
Se mer

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

FLDT-til-USD-kalkulator

Beløp

FLDT
FLDT
USD
USD

1 FLDT = 0.27925 USD

Handle FLDT

FLDTUSDT
$0.27925
$0.27925$0.27925
-0.05%

Bli med i MEXC i dag

-- Spot Maker-avgift, -- Spot Taker-gebyr
-- Futures Maker-gebyr, -- Gebyr for futures taker