Flayer (FLAY) Informasjon FLAY powers protocols built by Flayer Labs including the Flaunch protocol - a memecoin launchpad built on Base and powered by Uniswap V4. Notably, holders of FLAY can turn on a fee switch to collect 10% of the protocol's trading fees. Holders also have access to FLAY onchain governance. Offisiell nettside: https://docs.flayer.io/ Teknisk dokument: https://www.flayer.io/whitepaper Blokkutforsker: https://etherscan.io/token/0xF1A7000000950C7ad8Aff13118Bb7aB561A448ee Kjøp FLAY nå!

Flayer (FLAY) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Flayer (FLAY), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Total forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Sirkulerende forsyning: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 36.04M $ 36.04M $ 36.04M All-time high: $ 0.36 $ 0.36 $ 0.36 All-Time Low: $ 0.013309920381206455 $ 0.013309920381206455 $ 0.013309920381206455 Nåværende pris: $ 0.03604 $ 0.03604 $ 0.03604 Lær mer om Flayer (FLAY) pris

Flayer (FLAY) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Flayer (FLAY) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet FLAY tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange FLAY tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår FLAYs tokenomics, kan du utforske FLAY tokenets livepris!

Flayer (FLAY) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til FLAY hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for FLAY nå!

FLAY prisforutsigelse Vil du vite hvor FLAY kan være på vei? Vår FLAY prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se FLAY tokenets prisforutsigelse nå!

