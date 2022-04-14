FishWar (FISHW) tokenomics Oppdag viktig innsikt i FishWar (FISHW), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

FishWar (FISHW) Informasjon FishWar is an AI Game with role-playing where players battle in a post-apocalyptic ocean and earn rewards through strategic gameplay: Free-to-play, Adventure & Arena Modes, Spin & Egg Hunt, Exclusive NFTs & In-Game Items. Users can now deep dive into the FISHWAR AI agent. AI Agent completes all the missions in-game. Players can engage with AI an advanced AI system built for meaningful, dynamic conversations in the game. Offisiell nettside: https://fishwar.io/ Teknisk dokument: https://docsend.com/view/d33fuaksajqjjpw2 Blokkutforsker: https://seitrace.com/address/0x805679729Df385815C57c24B20f4161BD34B655f?chain=pacific-1 Kjøp FISHW nå!

FishWar (FISHW) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for FishWar (FISHW), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: -- -- -- Total forsyning: $ 57.08B $ 57.08B $ 57.08B Sirkulerende forsyning: -- -- -- FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 3.53M $ 3.53M $ 3.53M All-time high: $ 0.0029 $ 0.0029 $ 0.0029 All-Time Low: -- -- -- Nåværende pris: $ 0.0000619 $ 0.0000619 $ 0.0000619 Lær mer om FishWar (FISHW) pris

FishWar (FISHW) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak FishWar (FISHW) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet FISHW tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange FISHW tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår FISHWs tokenomics, kan du utforske FISHW tokenets livepris!

Hvordan kjøpe FISHW Interessert i å legge til FishWar (FISHW) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe FISHW, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper FISHW på MEXC nå!

FishWar (FISHW) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til FISHW hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for FISHW nå!

FISHW prisforutsigelse Vil du vite hvor FISHW kan være på vei? Vår FISHW prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se FISHW tokenets prisforutsigelse nå!

