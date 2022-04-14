Finblox (FINBLOX) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Finblox (FINBLOX), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Finblox (FINBLOX) Informasjon At Finblox, we strive to provide our end-users with convenient and safe ways to store and trade digital crypto assets. Offisiell nettside: https://finblox.com Teknisk dokument: https://docs.finblox.com/getting-started/finblox-litepaper Blokkutforsker: https://etherscan.io/address/0x5de597849cf72c72f073e9085bdd0dadd8e6c199 Kjøp FINBLOX nå!

Finblox (FINBLOX) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Finblox (FINBLOX), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 11.21K $ 11.21K $ 11.21K Total forsyning: $ 9.47B $ 9.47B $ 9.47B Sirkulerende forsyning: $ 2.00B $ 2.00B $ 2.00B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 56.00K $ 56.00K $ 56.00K All-time high: $ 0.0185 $ 0.0185 $ 0.0185 All-Time Low: $ 0.000011425261328791 $ 0.000011425261328791 $ 0.000011425261328791 Nåværende pris: $ 0.0000056 $ 0.0000056 $ 0.0000056 Lær mer om Finblox (FINBLOX) pris

Finblox (FINBLOX) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Finblox (FINBLOX) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet FINBLOX tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange FINBLOX tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår FINBLOXs tokenomics, kan du utforske FINBLOX tokenets livepris!

Hvordan kjøpe FINBLOX Interessert i å legge til Finblox (FINBLOX) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe FINBLOX, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper FINBLOX på MEXC nå!

Finblox (FINBLOX) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til FINBLOX hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for FINBLOX nå!

FINBLOX prisforutsigelse Vil du vite hvor FINBLOX kan være på vei? Vår FINBLOX prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se FINBLOX tokenets prisforutsigelse nå!

