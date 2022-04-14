FAT NIGGA SEASON (FAT) tokenomics Oppdag viktig innsikt i FAT NIGGA SEASON (FAT), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

FAT NIGGA SEASON (FAT) Informasjon FAT NIGGA SEASON is a hip-hop and Black community subculture meme. Offisiell nettside: https://fatniggaseason.com/ Blokkutforsker: https://solscan.io/token/5LJMJyR8MtAkbtpf8kFUV7S9oFG3xaGDdcnFxYt9pump Kjøp FAT nå!

FAT NIGGA SEASON (FAT) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for FAT NIGGA SEASON (FAT), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Total forsyning: $ 999.91M $ 999.91M $ 999.91M Sirkulerende forsyning: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 1.20M $ 1.20M $ 1.20M All-time high: $ 0.02599 $ 0.02599 $ 0.02599 All-Time Low: $ 0.001254348236306149 $ 0.001254348236306149 $ 0.001254348236306149 Nåværende pris: $ 0.001204 $ 0.001204 $ 0.001204 Lær mer om FAT NIGGA SEASON (FAT) pris

FAT NIGGA SEASON (FAT) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak FAT NIGGA SEASON (FAT) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet FAT tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange FAT tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår FATs tokenomics, kan du utforske FAT tokenets livepris!

Hvordan kjøpe FAT Interessert i å legge til FAT NIGGA SEASON (FAT) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe FAT, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper FAT på MEXC nå!

FAT NIGGA SEASON (FAT) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til FAT hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for FAT nå!

FAT prisforutsigelse Vil du vite hvor FAT kan være på vei? Vår FAT prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se FAT tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!