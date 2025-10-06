FARMAI pris i dag

Sanntids FARMAI (FARMAI) pris i dag er $ 0.001842, med en 5.58% endring de siste 24 timene. Nåværende FARMAI til USD konverteringssats er $ 0.001842 per FARMAI.

FARMAI rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på --, med en sirkulerende forsyning på -- FARMAI. I løpet av de siste 24 timene FARMAI har den blitt handlet mellom $ 0.0018(laveste) og $ 0.001951 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på --, mens tidenes laveste notering var --.

Kortsiktig har FARMAI beveget seg 0.00% i løpet av den siste timen og -24.82% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet $ 21.28.

FARMAI (FARMAI) Markedsinformasjon

Markedsverdi ---- -- Volum (24 timer) $ 21.28$ 21.28 $ 21.28 Fullt utvannet markedsverdi $ 217.36K$ 217.36K $ 217.36K Opplagsforsyning ---- -- Total forsyning 118,000,000 118,000,000 118,000,000 Offentlig blokkjede BSC

Nåværende markedsverdi på FARMAI er --, med et 24-timers handelsvolum på $ 21.28. Den sirkulerende forsyningen på FARMAI er --, med en total tilgang på 118000000. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 217.36K.