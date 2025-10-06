BørsDEX+
Kjøp kryptoMarkederSpotFutures500XTjeneHendelser
Mer
CHZ Frenzy
Sanntidspris for FARMAI er i dag 0.001842 USD.FARMAI markedsverdien er -- USD. Spor sanntids FARMAI to USD prisoppdateringer, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer!Sanntidspris for FARMAI er i dag 0.001842 USD.FARMAI markedsverdien er -- USD. Spor sanntids FARMAI to USD prisoppdateringer, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer!

Mer om FARMAI

FARMAI Prisinformasjon

Hva er FARMAI

FARMAI teknisk dokument

FARMAI Offisiell nettside

FARMAI tokenomics

FARMAI Prisprognose

FARMAI-historikk

FARMAI Kjøpeguide

FARMAI-til-fiat-valutakonverter

FARMAI Spot

Før-marked

Tjen

Airdrop+

Nyheter

Blogg

Lær

FARMAI Logo

FARMAI Pris(FARMAI)

1 FARMAI til USD livepris:

$0.001842
$0.001842$0.001842
-5.58%1D
USD
FARMAI (FARMAI) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-11-23 22:42:36 (UTC+8)

FARMAI pris i dag

Sanntids FARMAI (FARMAI) pris i dag er $ 0.001842, med en 5.58% endring de siste 24 timene. Nåværende FARMAI til USD konverteringssats er $ 0.001842 per FARMAI.

FARMAI rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på --, med en sirkulerende forsyning på -- FARMAI. I løpet av de siste 24 timene FARMAI har den blitt handlet mellom $ 0.0018(laveste) og $ 0.001951 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på --, mens tidenes laveste notering var --.

Kortsiktig har FARMAI beveget seg 0.00% i løpet av den siste timen og -24.82% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet $ 21.28.

FARMAI (FARMAI) Markedsinformasjon

--
----

$ 21.28
$ 21.28$ 21.28

$ 217.36K
$ 217.36K$ 217.36K

--
----

118,000,000
118,000,000 118,000,000

BSC

Nåværende markedsverdi på FARMAI er --, med et 24-timers handelsvolum på $ 21.28. Den sirkulerende forsyningen på FARMAI er --, med en total tilgang på 118000000. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 217.36K.

FARMAI prishistorikk USD

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.0018
$ 0.0018$ 0.0018
24 timer lav
$ 0.001951
$ 0.001951$ 0.001951
24 timer høy

$ 0.0018
$ 0.0018$ 0.0018

$ 0.001951
$ 0.001951$ 0.001951

--
----

--
----

0.00%

-5.58%

-24.82%

-24.82%

FARMAI (FARMAI) Prishistorikk USD

Spor prisendringene FARMAI for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.00010886-5.58%
30 dager$ -0.003606-66.19%
60 dager$ +0.000066+3.71%
90 dager$ -0.001118-37.78%
FARMAI Prisendring i dag

I dag registrerte FARMAI en endring på $ -0.00010886 (-5.58%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

FARMAI 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ -0.003606 (-66.19%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

FARMAI 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så FARMAI en endring på $ +0.000066 (+3.71%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

FARMAI 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ -0.001118-37.78% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for FARMAI (FARMAI)?

Sjekk ut FARMAI Prishistorikk-siden nå.

Prisforutsigelse for FARMAI

FARMAI (FARMAI) prisprognose for 2030 (om 5 år)
I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på FARMAI for 2030 $ -- med en 0.00% vekstrate.
FARMAI (FARMAI) prisprognose for 2040 (om 15 år)

I 2040 kan prisen på FARMAI potensielt se en vekst på 0.00%. Den kan nå en handelspris på $ --.

MEXC-verktøy
For scenarioprognoser i sanntid og en mer personlig analyse kan brukere bruke MEXCs prisforutsigelsesverktøy og AI-markedsinnsikt.
Ansvarsfraskrivelse: Disse scenariene er illustrerende og lærerike, kryptovalutaer er volatile. Gjør dine egne undersøkelser (DYOR) før du tar avgjørelser.
Vil du vite hva prisen for FARMAI vil nå i 2025–2026? Gå til siden vår om prisforutsigelser for FARMAI prisforutsigelser for årene 2025–2026 ved å klikke på FARMAI prisforutsigelser.

Hvordan kjøpe og investere i FARMAI

Klar til å komme i gang med FARMAI? Kjøp av FARMAI er raskt og nybegynnervennlig på MEXC. Du kan begynne å handle umiddelbart når du har gjort ditt første kjøp. For å lære mer, sjekk ut vår fullstendige veiledning om hvordan du kjøper FARMAI. Nedenfor finner du en rask oversikt i fem trinn som hjelper deg med å starte FARMAI (FARMAI) kjøpsreisen din.

Trinn 1

Registrer deg for en konto og fullfør KYC

Først, registrer deg for en konto og fullfør KYC på MEXC. Du kan gjøre det på MEXCs offisielle nettsted eller MEXC-appen ved å bruke ditt telefonnummer eller e-postadresse.
Trinn 2

Legg til USDT, USDC eller USDE i lommeboken din

USDT, USDC og USDE kan handles på MEXC. Du kan kjøpe USDT, USDC og USDE via bankoverføring, OTC eller P2P-handel.
Trinn 3

Gå til siden for spothandel

På MEXC-nettstedet klikker du på Spot i topplinjen og søker etter dine foretrukne tokens.
Trinn 4

Velg dine tokens

Med over -- tokens tilgjengelig, kan du enkelt kjøpe Bitcoin, Ethereum og populære tokens.
Trinn 5

Fullfør kjøpet ditt

Skriv inn antall tokens eller tilsvarende i din lokale valuta. Klikk på Kjøp, så vil FARMAI umiddelbart bli kreditert lommeboken din.
Hvordan kjøpe FARMAI (FARMAI) Guide

Hva kan du gjøre med FARMAI

Å eie FARMAI lar deg åpne flere dører når det gjelder å bare kjøpe og holde. Du kan handle BTC på tvers av hundrevis av markeder, tjene passive belønninger gjennom fleksible staking- og spareprodukter, eller utnytte profesjonelle handelsverktøy for å øke aktivaene dine. Enten du er nybegynner eller profesjonell, erfaren investor, gjør MEXC det enkelt å maksimere kryptopotensialet ditt. Nedenfor er de fire beste måtene du kan få mest mulig ut av Bitcoin-tokenene dine

Handel med ekstremt lave gebyrer på MEXC

Å kjøpe FARMAI (FARMAI) på MEXC gir deg mer valuta for pengene. Som en av kryptoplattformene med lavest gebyr på markedet, hjelper MEXC deg med å redusere kostnader fra din aller første handel.

Gebyrer for spothandel:
--
Utsteder
--
Taker
Avgifter for futureshandel:
--
Utsteder
--
Taker

Sjekk ut MEXCs konkurransedyktige handelsgebyrer

Videre kan du handle utvalgte spottokens helt uten gebyrer via MEXCs Zero Fee Fest.

Hva er FARMAI (FARMAI)

FarmAI combines autonomous drones, AI analytics, and blockchain to transform agriculture. More yield, less waste, total transparency—from seed to shelf. The future of farming starts here. FarmAI is where DeSci, ReFi, and AI converge to grow a smarter, greener future.

FARMAI Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av FARMAI, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hvitbok
Offisiell FARMAI nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om FARMAI

Hvor mye vil 1 FARMAI være verdt i 2030?
Hvis FARMAI skulle vokse med en årlig rate på 5%, kan den estimerte verdien nå rundt$-- innen 2026, $-- innen 2030, $-- innen 2035 og $-- innen 2040. Disse tallene illustrerer et compound-vekst-scenario, selv om den faktiske fremtidige prisen vil avhenge av markedsadopsjon, regulatorisk utvikling og makroøkonomiske forhold. Du kan se hele prognosetabellen nedenfor for en detaljert år-for-år-oversikt over potensielle FARMAI priser og forventet avkastning.
Siden sist oppdatert: 2025-11-23 22:42:36 (UTC+8)

FARMAI (FARMAI) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
11-23 21:23:00Bransjeoppdateringer
Bitcoin Market Cap Rebounds to Over $1.7 Trillion, Rising to 8th Place in Global Asset Market Cap Ranking
11-23 16:01:47Bransjeoppdateringer
Market remains in "Extreme Fear" state, with an average of only 10 over the past week
11-22 16:42:51Bransjeoppdateringer
Eight-day outflow ends, U.S. spot Ethereum ETF sees net inflow of $55.7 million yesterday
11-22 07:25:03Bransjeoppdateringer
Probability of a 25-basis-point Fed rate cut in December rises to 71.3%, rate cut bets heat up again
11-21 21:37:03Bransjeoppdateringer
Total cryptocurrency market cap falls below $3 trillion, with a 24-hour decline of 8.5%
11-21 15:19:55Bransjeoppdateringer
Total crypto market cap drops to $3 trillion

Populære nyheter

Hvorfor taper så mange mennesker fortsatt penger i en bølgeløp?

October 6, 2025

Veksten av Bitcoin Lag 2 Nettverk: Forstå Teknologi som Former Bitcoins Fremtid i 2025

October 6, 2025

Altcoins i 2025: Når TOTAL3 når nye høyder, men porteføljen din ikke beveger seg

October 5, 2025
Se mer

Utforsk mer om FARMAI

FARMAI USDT (futures-handel)

Gå long eller short på FARMAI med belåning. Utforsk FARMAI USDT-futureshandel på MEXC og dra nytte av markedssvingninger.

Handle FARMAI (FARMAI) markeder på MEXC

Utforsk spot- og futuresmarkeder, se FARMAI sanntidspris, volum og handle direkte.

Par
Pris
24h endring
24h volum
FARMAI/USDT
$0.001842
$0.001842$0.001842
-5.58%
0.00% (USDT)

Flere kryptovalutaer å utforske

Topp kryptovalutaer med markedsdata tilgjengelig på MEXC

VARM

For tiden trendende kryptovalutaer som får betydelig markedsoppmerksomhet

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Solana

Solana

SOL
DeAgentAI

DeAgentAI

AIA
Ethereum

Ethereum

ETH
UCN

UCN

UCN

Nylig lagt til

Nylig noterte kryptovalutaer som er tilgjengelige for handel

SBTC

SBTC

SBTC

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Scamcoin

Scamcoin

SCAM

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Monad

Monad

MON

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Astra Network

Astra Network

AHN

$3.7240
$3.7240$3.7240

+7,348.00%

MineD

MineD

DIGI

$0.0001246
$0.0001246$0.0001246

-42.34%

Toppvinnere

Dagens beste kryptopumper

Astra Network

Astra Network

AHN

$3.7240
$3.7240$3.7240

+7,348.00%

WhisperFi

WhisperFi

WISP

$0.00470
$0.00470$0.00470

+230.98%

AEGIS

AEGIS

AEGIS

$0.0000000002800
$0.0000000002800$0.0000000002800

+180.28%

Tensor

Tensor

TNSR

$0.17995
$0.17995$0.17995

+85.51%

PowerLink

PowerLink

PLK

$1.1172
$1.1172$1.1172

+82.96%

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

FARMAI-til-USD-kalkulator

Beløp

FARMAI
FARMAI
USD
USD

1 FARMAI = 0.001842 USD