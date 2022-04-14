FANC (FANC) tokenomics Oppdag viktig innsikt i FANC (FANC), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

FANC (FANC) Informasjon fanC Token(FANC) is a reward-type blockchain project for creators and users who use the short-form content platform CELEBe. Creators and users can also experience a new environment to promote and trade NFT content as a service to share everyday moments and receive platform activity rewards. In addition, it provides access to exclusive NFT content created by influencers, Metaverse, and various blockchain-based services such as Watch to Earn, Staking (DeFi), and Governance. Offisiell nettside: https://fanc.io/ Teknisk dokument: https://fanc-1.gitbook.io/fanc-whitepaper Blokkutforsker: https://etherscan.io/token/0xbB126042235E6bD38B17744cb31a8bF4A206c045 Kjøp FANC nå!

FANC (FANC) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for FANC (FANC), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 6.14M $ 6.14M $ 6.14M Total forsyning: $ 2.00B $ 2.00B $ 2.00B Sirkulerende forsyning: $ 1.45B $ 1.45B $ 1.45B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 8.48M $ 8.48M $ 8.48M All-time high: $ 7.499 $ 7.499 $ 7.499 All-Time Low: $ 0.00315495771500025 $ 0.00315495771500025 $ 0.00315495771500025 Nåværende pris: $ 0.004239 $ 0.004239 $ 0.004239 Lær mer om FANC (FANC) pris

FANC (FANC) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak FANC (FANC) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet FANC tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange FANC tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår FANCs tokenomics, kan du utforske FANC tokenets livepris!

