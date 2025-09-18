Hva er FANC (FANC)

fanC Token(FANC) is a reward-type blockchain project for creators and users who use the short-form content platform CELEBe. Creators and users can also experience a new environment to promote and trade NFT content as a service to share everyday moments and receive platform activity rewards. In addition, it provides access to exclusive NFT content created by influencers, Metaverse, and various blockchain-based services such as Watch to Earn, Staking (DeFi), and Governance.

Folk spør også: Andre spørsmål om FANC Hvor mye er FANC (FANC) verdt i dag? Live FANC prisen i USD er 0.004267 USD , oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene. Hva er gjeldende FANC-til-USD-pris? $ 0.004267 . Sjekk ut Den nåværende prisen på FANC til USD er. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering. Hva er markedsverdien for FANC? Markedsverdien for FANC er $ 6.18M USD . Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering. Hva er den sirkulerende forsyningen av FANC? Den sirkulerende forsyningen av FANC er 1.45B USD . Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forFANC ? FANC oppnådde en ATH-pris på 4.399394243120854 USD . Hva var den laveste prisen (ATL) på FANC? FANC så en ATL-pris på 0.00315495771500025 USD . Hva er handelsvolumet til FANC? Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for FANC er $ 174.21K USD . Vil FANC gå høyere i år? FANC kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut FANC prisprognosen for en mer grundig analyse.

