Freysa (FAI) Informasjon FAI is an AI concept token. Offisiell nettside: https://www.freysa.ai/ Blokkutforsker: https://basescan.org/token/0xb33Ff54b9F7242EF1593d2C9Bcd8f9df46c77935 Kjøp FAI nå!

Freysa (FAI) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Freysa (FAI), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 88.12M $ 88.12M $ 88.12M Total forsyning: $ 8.19B $ 8.19B $ 8.19B Sirkulerende forsyning: $ 8.19B $ 8.19B $ 8.19B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 88.12M $ 88.12M $ 88.12M All-time high: $ 0.09678 $ 0.09678 $ 0.09678 All-Time Low: $ 0.000012666083405308 $ 0.000012666083405308 $ 0.000012666083405308 Nåværende pris: $ 0.01076 $ 0.01076 $ 0.01076 Lær mer om Freysa (FAI) pris

Freysa (FAI) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Freysa (FAI) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet FAI tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange FAI tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår FAIs tokenomics, kan du utforske FAI tokenets livepris!

Interessert i å legge til Freysa (FAI) i porteføljen din?

Freysa (FAI) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til FAI hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for FAI nå!

FAI prisforutsigelse Vil du vite hvor FAI kan være på vei? Vår FAI prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se FAI tokenets prisforutsigelse nå!

