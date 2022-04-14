EXPERT MONEY (EXPERT) tokenomics

Oppdag viktig innsikt i EXPERT MONEY (EXPERT), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid.
EXPERT MONEY (EXPERT) Informasjon

World's First Youtube Community Token.

Offisiell nettside:
https://www.experttoken.xyz
Teknisk dokument:
https://www.experttoken.xyz/assets/pdf/EXPERT_MONEY.pdf
Blokkutforsker:
https://solscan.io/token/H7VfCzzPJvnqfs1b8uA9uUuVjXiYfzAUDw5gmyV9pump

EXPERT MONEY (EXPERT) Tokenomics og prisanalyse

Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for EXPERT MONEY (EXPERT), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk.

Markedsverdi:
$ 775.98K
Total forsyning:
$ 729.99M
Sirkulerende forsyning:
$ 729.99M
FDV (fullstendig utvannet verdivurdering):
$ 1.06M
All-time high:
$ 0.004189
All-Time Low:
$ 0.00011434932952296
Nåværende pris:
$ 0.001063
EXPERT MONEY (EXPERT) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller

Å forstå tokenomics bak EXPERT MONEY (EXPERT) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial.

Viktige målinger og hvordan de beregnes:

Total forsyning:

Det maksimale antallet EXPERT tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet.

Sirkulerende forsyning:

Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender.

Maksimal forsyning:

Den harde grensen for hvor mange EXPERT tokens som kan finnes totalt.

FDV (fullstendig utvannet verdivurdering):

Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp.

Inflasjonsrate:

Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse.

Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere?

Høy sirkulerende forsyning = større likviditet.

Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning.

Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll.

Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler.

Nå som du forstår EXPERTs tokenomics, kan du utforske EXPERT tokenets livepris!

Kjøp krypto med bare 1 USDT: Den enkleste måten for krypto!

Ansvarsfraskrivelse

Tokenomics-dataene på denne siden er fra tredjepartskilder. MEXC garanterer ikke nøyaktigheten. Vennligst gjør grundig research før du investerer.