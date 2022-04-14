EXPERT MONEY (EXPERT) tokenomics Oppdag viktig innsikt i EXPERT MONEY (EXPERT), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

EXPERT MONEY (EXPERT) Informasjon World's First Youtube Community Token. Offisiell nettside: https://www.experttoken.xyz Teknisk dokument: https://www.experttoken.xyz/assets/pdf/EXPERT_MONEY.pdf Blokkutforsker: https://solscan.io/token/H7VfCzzPJvnqfs1b8uA9uUuVjXiYfzAUDw5gmyV9pump Kjøp EXPERT nå!

EXPERT MONEY (EXPERT) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for EXPERT MONEY (EXPERT), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 775.98K $ 775.98K $ 775.98K Total forsyning: $ 729.99M $ 729.99M $ 729.99M Sirkulerende forsyning: $ 729.99M $ 729.99M $ 729.99M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 1.06M $ 1.06M $ 1.06M All-time high: $ 0.004189 $ 0.004189 $ 0.004189 All-Time Low: $ 0.00011434932952296 $ 0.00011434932952296 $ 0.00011434932952296 Nåværende pris: $ 0.001063 $ 0.001063 $ 0.001063 Lær mer om EXPERT MONEY (EXPERT) pris

EXPERT MONEY (EXPERT) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak EXPERT MONEY (EXPERT) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet EXPERT tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange EXPERT tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår EXPERTs tokenomics, kan du utforske EXPERT tokenets livepris!

