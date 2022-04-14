Everscale (EVER) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Everscale (EVER), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Everscale (EVER) Informasjon Everscale is a fast, secure and scalable network with near-zero fees, which can process up to a million transactions per second thanks to its unique dynamic sharding technology. The network was originally built off of the Durov brothers' TON concept before launching as a separate entity. The change to Everscale was predicated by the network’s robust development which saw it move way beyond the original technological offerings of TON and build an entire ecosystem around its platforms and products, replete with its own nodes and technology. The ecosystem features a number of products, including a DEX and bridges with other blockchains. Offisiell nettside: https://everscale.network Teknisk dokument: https://docs.everscale.network/ Blokkutforsker: https://everscan.io/ Kjøp EVER nå!

Everscale (EVER) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Everscale (EVER), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 38.32M $ 38.32M $ 38.32M Total forsyning: $ 2.12B $ 2.12B $ 2.12B Sirkulerende forsyning: $ 1.99B $ 1.99B $ 1.99B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 40.87M $ 40.87M $ 40.87M All-time high: $ 0.5013 $ 0.5013 $ 0.5013 All-Time Low: $ 0.006523753672230483 $ 0.006523753672230483 $ 0.006523753672230483 Nåværende pris: $ 0.0193 $ 0.0193 $ 0.0193 Lær mer om Everscale (EVER) pris

Everscale (EVER) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Everscale (EVER) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet EVER tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange EVER tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår EVERs tokenomics, kan du utforske EVER tokenets livepris!

Everscale (EVER) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til EVER hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for EVER nå!

EVER prisforutsigelse Vil du vite hvor EVER kan være på vei? Vår EVER prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se EVER tokenets prisforutsigelse nå!

