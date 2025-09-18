Hva er Everscale (EVER)

Everscale is a fast, secure and scalable network with near-zero fees, which can process up to a million transactions per second thanks to its unique dynamic sharding technology. The network was originally built off of the Durov brothers' TON concept before launching as a separate entity. The change to Everscale was predicated by the network’s robust development which saw it move way beyond the original technological offerings of TON and build an entire ecosystem around its platforms and products, replete with its own nodes and technology. The ecosystem features a number of products, including a DEX and bridges with other blockchains.

Everscale (EVER) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Everscale (EVER) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om EVER tokenets omfattende tokenomics nå!

Everscale Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Everscale, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Folk spør også: Andre spørsmål om Everscale Hvor mye er Everscale (EVER) verdt i dag? Live EVER prisen i USD er 0.01923 USD , oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene. Hva er gjeldende EVER-til-USD-pris? $ 0.01923 . Sjekk ut Den nåværende prisen på EVER til USD er. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering. Hva er markedsverdien for Everscale? Markedsverdien for EVER er $ 38.18M USD . Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering. Hva er den sirkulerende forsyningen av EVER? Den sirkulerende forsyningen av EVER er 1.99B USD . Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forEVER ? EVER oppnådde en ATH-pris på 1.69952867 USD . Hva var den laveste prisen (ATL) på EVER? EVER så en ATL-pris på 0.006523753672230483 USD . Hva er handelsvolumet til EVER? Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for EVER er $ 45.77K USD . Vil EVER gå høyere i år? EVER kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut EVER prisprognosen for en mer grundig analyse.

Everscale (EVER) Viktige bransjeoppdateringer

