Etarn pris i dag

Sanntids Etarn (ETAN) pris i dag er $ 0.01196, med en 3.63% endring de siste 24 timene. Nåværende ETAN til USD konverteringssats er $ 0.01196 per ETAN.

Etarn rangerer for tiden som #1589 etter markedsverdi på $ 695.38K, med en sirkulerende forsyning på 58.14M ETAN. I løpet av de siste 24 timene ETAN har den blitt handlet mellom $ 0.01139(laveste) og $ 0.01206 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.09926169822293524, mens tidenes laveste notering var $ 0.06178386169721456.

Kortsiktig har ETAN beveget seg +0.75% i løpet av den siste timen og -9.88% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet $ 157.55K.

Etarn (ETAN) Markedsinformasjon

Rangering No.1589 Markedsverdi $ 695.38K$ 695.38K $ 695.38K Volum (24 timer) $ 157.55K$ 157.55K $ 157.55K Fullt utvannet markedsverdi $ 11.96M$ 11.96M $ 11.96M Opplagsforsyning 58.14M 58.14M 58.14M Maksimal forsyning 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Total forsyning 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Opplagsforsyning 5.81% Offentlig blokkjede BSC

Nåværende markedsverdi på Etarn er $ 695.38K, med et 24-timers handelsvolum på $ 157.55K. Den sirkulerende forsyningen på ETAN er 58.14M, med en total tilgang på 1000000000. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 11.96M.