ESCG (ESCG) Informasjon ESCG - Govern. Earn. Stabilize. ESCG is the core utility and governance token designed to support a sustainable and community-driven DeFi environment. It delivers three essential functions: Governance Rights, Yield Opportunities, Stabilization Mechanisms. The Triple-Utility Token Powering the ESCC Ecosystem. Offisiell nettside: https://www.escc.io/ Teknisk dokument: https://escg.gitbook.io/escg Blokkutforsker: https://solscan.io/token/3D536LszhuDmS4eB2DdXpH2aLmeEbpH6owTGLLYe8up3 Kjøp ESCG nå!

ESCG (ESCG) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for ESCG (ESCG), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: -- -- -- Total forsyning: $ 3.00B $ 3.00B $ 3.00B Sirkulerende forsyning: -- -- -- FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 311.18M $ 311.18M $ 311.18M All-time high: $ 1.45 $ 1.45 $ 1.45 All-Time Low: -- -- -- Nåværende pris: $ 0.103725 $ 0.103725 $ 0.103725 Lær mer om ESCG (ESCG) pris

ESCG (ESCG) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak ESCG (ESCG) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet ESCG tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange ESCG tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår ESCGs tokenomics, kan du utforske ESCG tokenets livepris!

